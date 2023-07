Según Finanzate, aumentan las solicitudes a intermediarios financieros por el endurecimiento de las condiciones de la banca

Ya sea para obtener una hipoteca, ayuda para una emergencia económica puntual, para estudiar o para el negocio, los intermediarios financieros ofrecen acceso a financiación de la banca que de manera particular es más complicado lograr Según explican desde Finanzate (www.finanzate.com), expertos en intermediación financiera, ante la crisis económica actual y la subida de los tipos de interés, acceder a la financiación de la banca se ha complicado por el endurecimiento de las condiciones de la banca. Por este motivo, cada vez es más habitual la necesidad de recurrir a profesionales expertos en intermediación financiera para lograr gestiones que de manera particular no se consiguen.

Hoy existe una necesidad real de financiamiento para hacer frente a las obligaciones del día a día ya sea para comprar una casa, iniciar un negocio, pagar estudios o enfrentar emergencias médicas, las necesidades de financiación son parte de la realidad cotidiana.

Así, los intermediarios financieros han experimentado un crecimiento exponencial respecto al año 2022. Se trata de un servicio que ofrecen empresas especializadas tanto para otras compañías como para particulares.

"Nuestra labor además de buscar la mejor financiación es la de aconsejar y recabar toda la documentación necesaria para obtener dichos préstamos", explican desde Finanzate que añaden, "Al acudir a expertos profesionales en la relación con las entidades bancarias se asegura una estrecha relación y una elaboración de un perfil óptimo para conseguir las mejores ventajas en los préstamos solicitados".

Los intermediarios financieros desempeñan un papel crucial al proporcionar préstamos y otras formas de financiamiento a las personas y otras empresas.

Los expertos de Finanzate han analizado 4 de los casos más habituales de los clientes que acuden en busca de soluciones financieras. Cuatro necesidades reales comunes de financiamiento y cómo los intermediarios financieros ayudan a satisfacerlas de manera más rápida y con intereses más bajos.

Financiamiento de vivienda: una de las necesidades más solicitadas por los clientes que acuden a Finanzate es para muchas personas la adquisición de una vivienda. Comprar una casa es un objetivo financiero significativo, pero a menudo implica grandes sumas de dinero. Los intermediarios financieros, son capaces de analizar y conseguir con las entidades financieras las mejores condiciones para los préstamos hipotecarios a tasas de interés competitivas. Además, los intermediarios financieros pueden facilitar procesos más rápidos y eficientes al ofrecer servicios en línea y contar con sistemas de evaluación crediticia.

una de las necesidades más solicitadas por los clientes que acuden a Finanzate es para muchas personas la adquisición de una vivienda. Comprar una casa es un objetivo financiero significativo, pero a menudo implica grandes sumas de dinero. Los intermediarios financieros, son capaces de analizar y conseguir con las entidades financieras las mejores condiciones para los préstamos hipotecarios a tasas de interés competitivas. Además, los intermediarios financieros pueden facilitar procesos más rápidos y eficientes al ofrecer servicios en línea y contar con sistemas de evaluación crediticia. Financiamiento de negocios: el emprendimiento y la creación de nuevos negocios son motores importantes para el crecimiento económico. Sin embargo, iniciar un negocio requiere de financiamiento inicial. Los intermediarios financieros desempeñan un papel vital al gestionar con las entidades bancarias préstamos y líneas de crédito a emprendedores y pequeñas empresas de manera más ventajosa. Además, los intermediarios financieros pueden proporcionar asesoramiento y recursos adicionales para ayudar a los empresarios a alcanzar el éxito.

el emprendimiento y la creación de nuevos negocios son motores importantes para el crecimiento económico. Sin embargo, iniciar un negocio requiere de financiamiento inicial. Los intermediarios financieros desempeñan un papel vital al gestionar con las entidades bancarias préstamos y líneas de crédito a emprendedores y pequeñas empresas de manera más ventajosa. Además, los intermediarios financieros pueden proporcionar asesoramiento y recursos adicionales para ayudar a los empresarios a alcanzar el éxito. Financiamiento educativo: la educación es un factor clave para el desarrollo personal y profesional. Sin embargo, los costos educativos pueden ser abrumadores para muchas personas. Desde Finanzate explican que cada vez es más habitual recibir solicitudes de necesidades de financiación para este tipo de inversión educativa. Por otro lado también pueden proporcionar opciones de refinanciamiento para ayudar a los prestatarios a administrar mejor su deuda educativa a largo plazo.

la educación es un factor clave para el desarrollo personal y profesional. Sin embargo, los costos educativos pueden ser abrumadores para muchas personas. Desde Finanzate explican que cada vez es más habitual recibir solicitudes de necesidades de financiación para este tipo de inversión educativa. Por otro lado también pueden proporcionar opciones de refinanciamiento para ayudar a los prestatarios a administrar mejor su deuda educativa a largo plazo. Financiamiento de emergencias: las emergencias financieras pueden ocurrir en cualquier momento y afectar a la estabilidad económica de una persona. Los intermediarios financieros desempeñan un papel fundamental al proporcionar financiamiento rápido y accesible para situaciones de crisis. Estos expertos financieros pueden acceder a condiciones más ventajosas que a nivel particular, preparar la documentación y analizar las diferentes opciones disponibles en el mercado para aconsejar la que más se ajusta a las necesidades personales. Según explica desde Finanzate, "las necesidades de financiamiento son una realidad para muchas personas en diferentes etapas de sus vidas. También afecta a los negocios. Los intermediarios financieros desempeñamos un papel esencial al proporcionar acceso a préstamos y otras formas de financiamiento de manera más rápida y con condiciones más favorables. Al conocer bien el mercado pueden dirigir a cada cliente en la dirección de la mejor financiación posible".

Ya sea para adquirir una vivienda, iniciar un negocio, financiar la educación o enfrentar emergencias, los intermediarios financieros permiten obtener soluciones adaptadas a las necesidades personales. La experiencia, capacidad de movilizar capital y servicios especializados hace posible que las personas obtengan los recursos financieros necesarios para cubrir las necesidades financieras y superar los obstáculos económicos que puedan surgir en cualquier momento.