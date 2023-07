GoPro de la mano de Lut's

¿Qué son las LUT's? Las LUT's, o look-up tables, son una herramienta esencial en el mundo de la edición de vídeo. Son tablas de correspondencia que transforman los colores y tonos de una imagen o vídeo. En términos sencillos, las LUT's son como filtros de Instagram, pero para vídeos. Permiten a los cineastas y editores de vídeo cambiar rápidamente el aspecto y el ambiente de un vídeo para que coincida con su visión creativa.

¿Por qué son importantes las LUT's? Las LUT's son importantes por varias razones. Primero, permiten a los editores de vídeo mantener una consistencia de color en todo su proyecto. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con múltiples clips de vídeo que se han grabado en diferentes condiciones de iluminación.

Además, las LUT's pueden ahorrar mucho tiempo en el proceso de edición. En lugar de tener que ajustar manualmente los colores y tonos de cada clip, los editores pueden aplicar una LUT y obtener resultados instantáneos.

LUT's para GoPro gratuitas en What The Quad What The Quad es una web que está regalando 30 LUT's diseñadas específicamente para las cámaras GoPro. Estas LUT's han sido creadas por profesionales y están diseñadas para mejorar la calidad de los vídeos GoPro, dándoles un aspecto más cinematográfico.

Son fáciles de usar y se pueden aplicar en cualquier software de edición de vídeo que admita LUT, como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro y DaVinci Resolve.

¿Cómo usar las LUT's de What The Quad? Usar las LUT para GoPro de What The Quad es sencillo. Primero, se deben descargar las LUT's de su sitio web. Luego, en el software de edición de vídeo, simplemente se deben importar las LUT's y luego aplicarlas a los clips de vídeo.

Visitar What The Quad Para los interesados en mejorar la calidad de sus vídeos GoPro, es recomendable visitar What The Quad. Allí encontrarán una amplia gama de LUT's de alta calidad para los vídeos GoPro. Además, ofrecen tutoriales y recursos para ayudar a aprovechar al máximo las LUT's y los vídeos con drones.

Las LUT's son una herramienta esencial para cualquier editor de vídeo. No solo ahorran tiempo en el proceso de edición, sino que también pueden mejorar significativamente la calidad de los vídeos. Así que, ¿por qué no darles una oportunidad y ver la diferencia que pueden hacer en los proyectos de vídeo?