Un verano más, La Santa Market sigue siendo Legendaria

Julio ya está aquí y viene fuerte, y no, no es Julio Iglesias, sino el mes del año.

Todo apunta a que este verano sea uno de los más calurosos de estos últimos años y, aunque se pueda hacer cuesta arriba, también hay que mirarle el lado positivo. Tomarse un mojito con amigos viendo uno de esos atardeceres que da el verano, o incluso el amanecer que brinda una noche mágica.

¿Es posible? Por supuesto. ¿Y fácil? Por supuestísimo. Tres palabras: La Santa Market.

Tras siete ediciones a sus espaldas, este año La Santa Market se supera abriendo sus puertas 5 días antes de lo que tenían acostumbrados a su público. 52 días de planes en el que se ha consolidado como el punto de encuentro por excelencia del verano en la Costa Brava, un lugar mágico el que cada día pasan cosas. Chic, foodie, familiar, glamurosa a rabiar, noctámbula y marchosa. Es el must del verano que nadie se puede perder.

Donde se reúnen música, cultura y gastronomía, La Santa es una experiencia para los sentidos. Sus terrazas cuentan con marcas escogidas con mucho mimo para todo aquel que decida saborear el verano de una forma especial. Entre ellas se encuentra la de Ron Legendario, ambientada con un toque cubano que es marca de la casa y donde se podrán disfrutar de unos buenos combinados hechos con sus productos 100 % made in Cuba, entre los que se podrán degustar su mítico Elixir de Cuba y su nuevo Añejo Oro, ambos ideales para refrescar los días de verano en un marco incomparable como La Santa Market, que tendrá sus puertas abiertas desde el 7 de julio al 26 de agosto en el Horse Club de Santa Cristina D’Aro.

Expected the Unexpected con La Santa Market y Ron Legendario.