¿Por qué es necesario un seguro de impago al alquiler?, por Arrenda

El seguro de impago al alquiler protege a los propietarios de la morosidad en la que incurren los inquilinos, al no cumplir con la transacción mensual establecida en el contrato para habitar la propiedad.

Para esto, la destacada agencia inmobiliaria Arrenda, con sedes en Madrid y Santander, ofrece el servicio de Gestión Integral, con el que garantiza la efectividad de estos abonos a los dueños, a través de coberturas desde 6 hasta 18 mensualidades, sin carencia ni franquicia (es decir, sin esperar ningún tipo de períodos de tiempo para recibir el canon, ni asumir costos adicionales).

Esta figura tiene beneficios adicionales como la reparación de daños en la vivienda en caso de vandalismo, asesoría jurídica, gastos de cerrajero y elaboración de estudios de viabilidad, con los que se analizan factores como capacidad económica y endeudamiento de posibles arrendatarios.

¿Por qué es necesario el seguro? Según distintos estudios de 2022, mientras los sueldos medios de los españoles bajaron 0,7 %, los precios asociados a los arriendos se incrementaron en 7,4 %. Es decir, muchos trabajadores dedicaron hasta el 43 % de sus salarios al pago del alquiler de casas, generando posteriores crisis de insolvencia e impactando a los dueños de los inmuebles ante la incertidumbre de la situación.

Por esto, el seguro de impago al alquiler que tramita la compañía Arrenda, se ha distinguido por la serie de ventajas y prestaciones, además de ratificar la el alquiler, ya sea con frecuencia mensual o alternada.

En primer lugar, la inmobiliaria lleva a cabo estudios detallados de solvencia en potenciales inquilinos, con el fin de verificar sus estados de cuenta, reportes antes centrales de riesgo, calificaciones en instituciones financieras, etc.

Es importante mencionar que para firmar el contrato, la renta anual del alquiler no puede superar el 40 % de los ingresos netos del solicitante en 12 meses (no obstante, si el propietario lo autoriza, se puede valorar más de un afianzador, para cumplir con esta exigencia).

Asimismo, la póliza cubre los costes judiciales derivados de la tramitación de procedimientos, honorarios de abogados y peritos, derechos de procurador, gastos notariales, papelería, etc.

También, garantiza la asistencia en el hogar con desplazamiento gratuito, y 50 % de descuento en mano de obra para reparaciones urgentes que impidan que el lugar se pueda ocupar, solo en la provincia de Madrid.

Por su parte, incluye soporte por 6.000 € al continente y hasta 1.200 € al contenido por actos vandálicos, deterioros y robos, constatados después del desalojo del domicilio. Igualmente, la aseguradora asume el impago de suministros como agua, electricidad y gas, con un importe máximo de 150 €.

En general, mediante el servicio de Gestión Integral, Arrenda paga el día 3 de cada mes a los propietarios, independientemente de si el usuario realizó el desembolso o informó sobre dificultades para hacerlo en los tiempos determinados en el contrato.

Prestaciones integrales Además de la implementación de diferentes seguros, la asesoría legal y los trámites respecto al alquiler de todo tipo de bienes inmuebles, Arrenda asesora en la venta de propiedades con tasación o fijación de precios competitivos del mercado, y créditos para trabajos de reformas con especialistas en albañilería, fontanería, calefacciones, pinturas, etc.

Todos los procesos implementados tienen garantías jurídicas para dueños e inquilinos, con defensas, reclamaciones y resoluciones de abogados y procuradores expertos en el sector inmobiliario.