Aplyca explica 'what is Contentful?'

Los especialistas en marketing que se preguntan "what is Contentful" deben saber que se trata de un gestor de contenido que se aloja en la nube y sirve para desarrollar mejores experiencias digitales. Esta herramienta funciona bajo un modelo desacoplado, o headless, que permite distribuir un mismo contenido en múltiples canales con facilidad.

Según explican los expertos de la empresa Aplyca, partner de la plataforma Contentful, de esta manera es posible usar el mismo contenido en un sitio web de marketing, un e-commerce y en distintas aplicaciones móviles, tanto de uso empresarial como comercial.

Además, esta empresa es una de las primeras de Colombia y Latinoamérica en crear experiencias digitales y de desarrollo con el modelo headless de Contentful.

Contentful permite administrar contenido en cualquier canal digital Esta plataforma se basa en la arquitectura API-First, por lo que dispone de la capacidad de integrar su tecnología con un centro de contenidos unificado y headless. De esta manera, es posible optimizar la organización de los mismos. Además, esto facilita el trabajo conjunto de editores y desarrolladores, agilizando las tareas dentro de una empresa.

En particular, la característica headless en este modelo permite unificar la creación y edición de contenido para múltiples sitios web, aplicaciones y software, sin que sea necesario hacer cambios en la arquitectura de estos recursos. De esta manera, los desarrolladores pueden escoger la capa y lógica de presentación de manera independiente con respecto al CMS.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar Contentful? Según indican los especialistas de Aplyca, esta plataforma destaca por su agilidad y extensibilidad. Además, permite disfrutar de una experiencia editorial modelo como CaaS (Content as a Service) y no requiere hacer inversiones en infraestructura.

Por otra parte, es fácil extender sus funcionalidades a través de un sistema de extensiones o integrarla con distintas arquitecturas de desarrollo web moderno. Con respecto a esto último, una de ellas es Jamstack, una arquitectura de desarrollo que se basa en JavaScript, API y Markup como pilares fundamentales. Al ser compatible con ella, Contentful ofrece a los editores una interfaz que facilita la creación, administración y edición de contenido.

Asimismo, esta plataforma es compatible con la arquitectura MACH, que a su vez se basa en Microservicios, API-First, Cloud-Native y Headless. Se trata de un modelo de arquitectura con el que es posible hacer que las plataformas de comercio digital sean más flexibles, ágiles e innovadoras.

Por último, el uso de Contentful, al unificar contenidos, permite reforzar la consistencia de los mensajes que emite una marca. Por estas razones, los responsables de marketing que se preguntan "what is Contentful" deben saber que se trata de una herramienta que permite optimizar la difusión de contenido a través de distintos canales para solidificar la identidad de una marca. Mediante Aplyca, es posible acceder a soluciones en la nube y experiencias digitales que integran esta plataforma.