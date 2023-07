¿Cuál es la diferencia entre el salario emocional y el monetario? Hirint lo explica

En la sociedad moderna, el dinero ha dejado de ser el elemento principal de un trabajo para convertirse en parte de un conjunto de beneficios que resultan necesarios para un empleado. Entre estos beneficios, se puede mencionar la posibilidad de crecer de forma continua, conseguir un mayor equilibrio físico y mental o tener tiempo para compartir con la familia, entre otros. Hirint, plataforma especialista en evaluación de soft skills, explica que estos beneficios forman parte del salario emocional, los cuales influyen notoriamente en el rendimiento de un trabajador.

¿Qué es el salario emocional? El salario emocional representa los beneficios no económicos que permiten a un trabajador tener una mayor calidad de vida y un bienestar físico-mental adecuado. Tradicionalmente, el salario monetario era considerado lo más importante para aceptar una oferta laboral, aunque en la sociedad moderna, es el emocional el que dicta la decisión final.

Una razón de este cambio es la incertidumbre que viven actualmente los profesionales y recién graduados sobre sus lugares, permanencias y comodidades en una empresa. Asimismo, cada vez, más las nuevas generaciones prefieren un ambiente donde puedan sentirse motivados, felices, aceptados, respetados y escuchados por sus líderes y compañeros. A su vez, esta generación busca un trabajo que le permita mantener un equilibrio entre su vida personal y laboral, lo cual ha probado ser clave para conseguir una salud general adecuada. El salario emocional también comprende otros beneficios, como la posibilidad de acceder a formaciones para el crecimiento profesional y servicios específicos como comedor, transporte, gimnasio, entre otros.

¿El salario emocional es más importante que el monetario? Hirint explica que las empresas deben conocer qué es el salario emocional y su importancia para entender cómo este puede influir en el rendimiento empresarial. En primer lugar, este tipo de salario es conocido por generar una mayor implicación laboral por parte de cualquier empleado. La razón de ello es que los trabajadores sienten mayor compromiso con una empresa que respete y se interese por sus necesidades personales y emocionales. Por ejemplo, los profesionales tienden a elegir un empleo de horario flexible que les permita tener tiempo para hacer actividades no-rutinarias, emprender y compartir con sus seres queridos. Esta elección no la ven como un sacrificio para sobrevivir y pagar deudas. Por el contrario, estos trabajan cada hora con un mayor desempeño, ánimo y compromiso, ya que no desean perder un empleo que les permite ganar dinero y conservar su vida personal. Por supuesto, Hirint menciona que las compañías no deben olvidar que el salario emocional no implica una reducción económica, ya que ambos salarios (emocional y monetario) resultan indispensables para cualquier trabajador.

La plataforma digital Hirint es reconocida por permitir a las empresas evaluar las soft skills de sus candidatos. Gracias a esta, puedes determinar el nivel competencias y trazar un plan carrera, el cual te ayudará en el desarrollo del salario emocional, y así proporcionar acordes a las aspiraciones y habilidades emocionales, mentales y sociales de los futuros trabajadores.