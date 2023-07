La Academia Alcover ayuda a resolver problemas de sistemas de ecuaciones

Los sistemas de ecuaciones encarnan a uno de los conceptos más presentes en el ámbito de las matemáticas y con una funcionalidad mucho más extendida que la mera resolución de cualquier problema matemático.

Este conjunto de igualdades algebraicas comúnmente es aplicado a la solución de diversos inconvenientes planteados en la vida diaria y en sectores de la programación de la producción, la economía, química, física e ingeniería civil, entre otros.

En tal sentido, gracias al trabajo de sitios educativos como la Academia Alcover es posible aprender a resolver los problemas de sistemas de ecuaciones y fortalecer a futuro las habilidades cognitivas.

Una ayuda educativa inestimable en el proceso de aprendizaje La Academia Alcover es una academia de Palma de Mallorca creada por el profesor Carlos Alcover, quien lleva más de 40 años en el campo de la docencia, con el objetivo de ofrecer ayuda a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato para que superen las disciplinas de Matemáticas, Física y Química, y de prepararlos para la selectividad UIB.

Para tal fin, la institución cuenta con una plataforma web estructurada por cursos, asignaturas y temas, donde los estudiantes tienen un acceso gratuito online a ejercicios resueltos en PDF y enlaces directos a YouTube en los que se amplían las explicaciones para disipar cualquier duda.

A su vez, los usuarios cuentan con la posibilidad de acceder a un apartado especial que contiene una serie de exámenes finales y pruebas de selectividad ya resueltas en las que pueden visualizar el nivel de complejidad y practicar en función del mismo.

Un abanico de métodos para practicar y resolver problemas de sistemas de ecuaciones Los sistemas de ecuaciones representan una herramienta muy potente para elevar tanto el nivel de aprendizaje de los alumnos en el campo algebraico como del desarrollo de habilidades en el cálculo de diversas variables, además de estimular la inteligencia en la resolución de problemas.

En este contexto, la Academia Alcover trabaja en los cuatro niveles educativos de ESO con ejercicios resueltos en los que se aplican métodos de igualación, reducción, sustitución y método gráfico; sistemas no lineales, sistemas de ecuaciones 2x2 (2 ecuaciones y 2 incógnitas) y problemas de planteo, entre otros.

En los dos cursos de Bachillerato, en tanto, el sistema incluye para el primer nivel actividades relacionadas con los sistemas de ecuaciones no lineales, de 2x2 y 3x3 (3 ecuaciones con 3 incógnitas) del Método de Gauss; mientras que en el segundo figura la resolución de problemas en sistemas de ecuaciones 3x3 aplicando la Regla de Cramer y el teorema de Gauss, este último para determinar, por ejemplo, si un sistema es compatible o no.

Al mismo tiempo, los alumnos pueden acceder a una interpretación también del teorema de Rouché e indagar acerca de la discusión de los denominados sistemas homogéneos.

Por último, cabe destacar que la Academia Alcover ofrece clases particulares online de matemáticas, química y física para grupos reducidos y en horarios flexibles, además de facilitar una completa preparación para los exámenes correspondientes al cuarto nivel de ESO y a los dos niveles de Bachillerato.