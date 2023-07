Bichectomía química, la novedosa técnica del Dr. Tallaj que elimina las bolsas de Bichat sin pasar por quirófano

Cinco minutos es el tiempo que precisa la técnica exclusiva del Dr. Tallaj para realizar una Intralipoterapia justo dentro de las Bolas de Bichat, cápsulas de grasa que otorgan una forma redondeada y muchas veces no deseada, a la cara. Por fin una solución permanente, sin recuperación y sin quirófano, que estiliza el rostro uniformemente y sin depresiones.

La Bichectomía Química responde a la demanda creciente de rostros estilizados que se produce desde hace 12 años por una mayoría de mujeres jóvenes, a la búsqueda de ángulos más definidos. Persiguen una estructura ósea que se replica de forma ficticia en las redes sociales y que ya puso de moda Marlene Dietrich, cuando se quitó las muelas del juicio. Imitar a la supermodelo Bella Hadid, sin embargo, tiene sus riesgos: “Una mala indicación -explica el Dr. Tallaj- puede dar lugar a la aparición precoz de los surcos nasolabiales, que se acentúan debido a la ausencia de soporte estructural para los pómulos, cuyo compartimento graso inevitablemente se desplaza. El procedimiento es previo a la aparición de la flacidez cutánea o a la pérdida del contorno mandibular, que puede producirse por cuestiones genéticas, pérdida masiva de peso, enfermedad o cirugías bariatricas”.

¿Qué son las bolas de bichat? Son dos estructuras de tejido adiposo encapsulado, que se sitúan a cada lado de la cara, justo debajo de los pómulos. Actúan como amortiguadores entre los músculos masetero y bucinador, que participan en la masticación durante la edad adulta y en la amamantación durante los primeros meses de vida. Descubiertas por el médico francés Xavier Bichat, que las identificó a finales del siglo XVIII, tienen una responsabilidad parcial en el volumen que alcanzan los mofletes durante la adolescencia. Su tamaño depende de la herencia genética y pueden otorgar al rostro un aspecto redondeado, que no está relacionado con el sobrepeso.

La bichectomía convencional Se trata de un proceso quirúrgico que forma parte de la cirugía estética y que está destinado a reducir el tamaño de las Bolas de Bichat, como un recurso más para definir los ángulos del rostro. Se realiza mediante una incisión dentro de la mucosa oral, que permite el acceso directo a estas cápsulas grasas y facilita la extracción de su contenido a demanda del cirujano. La pericia médica resulta fundamental en esta intervención aparentemente sencilla, que, sin embargo, tiene lugar cerca del nervio facial, de vasos sanguíneos importantes y del conducto parotídeo, que conduce la saliva hasta la boca. El postoperatorio requiere reposo durante una semana aproximadamente y la ingestión exclusiva de líquidos durante 5 días, que es la forma de evitar un proceso infeccioso por depósito de restos alimenticios sobre la incisión practicada en la mucosa.

La bichectomía química Es un procedimiento estético creado por el Dr. Tallaj (@dr.lopeztallaj) que viene practicando con gran éxito desde hace 6 años, para estilizar el rostro sin pasar por el quirófano. Se trata de una técnica ambulatoria que se realiza en consulta sin superar los 15 min en total. Consiste en una inyección de precisión, que se realiza por dentro de la mucosa bucal con aguja de mesoterapia, para introducir una sustancia lipolítica (1 mm) en el interior de las Bolas de Bichat, a cada lado de la cara. Este activo que cuenta con el sello de la FDA y de la CEE, y que el Dr. Tallaj mezcla con una gota anestésica de Lidocaína al 2%, está presente con otras proporciones en conocidas fórmulas para eliminar el exceso de tejido adiposo en zonas como la papada. Tiene un efecto lipolítico, que destruye la grasa de forma localizada, justo dentro de cada cápsula. La recuperación cursa sin dolor o como mucho, con una cierta presión sobre los músculos de la masticación debido al pequeño volumen del producto inyectado. Aunque el paciente puede irse a comer de forma inmediata, se prescribe la aplicación de compresas frías por 30 minutos, 3 veces al día durante 3 días, para minimizar la posible inflamación. El deporte está contraindicado durante las primeras 24 horas, es suficiente con una sola sesión y el resultado es permanente, en forma de rostro uniformemente estilizado, sin depresiones.

Congresos de referencia Presentada como primicia en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL) hace 5 años y de forma consecutiva en el 2022 y 2023 durante el Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress (AMWC) de Mónaco ante 16.000 especialistas, la Bichectomía Química del Dr. Tallaj será expuesta por invitación, en el Internartional Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) de Tailandia, que tendrá lugar en el próximo mes de diciembre. Actualmente, está en la fase final de corrección para ser publicada en una de las revistas más prestigiosas de la Cirugía Plástica y la Medicina Estética Mundial, donde figurará como el primer precedente bibliográfico al respecto.

Sobre el Dr. Luis López Tallaj Doctor en Medicina, Máster en Medicina Antienvejecimiento y especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, es uno de los más reputados expertos de Latinoamérica y Estados Unidos en Medicina Wellaging Integrativa.

El Dr. Tallaj ha ejercido en hospitales de Rio de Janeiro, Miami, Sevilla y Nueva York, ha sido Chairman del Comité International de la especialidad entre 2011-2016 y ha formado parte la Physicians Coalition for Injectable Safety (USA), además de pertenecer a la American Society of Plastic-Surgeons-ASAPS y la American Society for Aesthetic Plastic Surgery-ASAPS. Actualmente, es docente en la Universidad de Sevilla donde imparte Bioquímica del Envejecimiento y pasa consulta en Madrid, Lisboa y Santo Domingo.