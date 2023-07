¿Se puede destruir España?

¿Se pueden destruir dos mil años de Cristianismo, por estos apóstatas, seducidos por Satanás, inicuos, perversos e irracionales? El sistema diabólico que se estableció, en el cual no existe Dios ni tan siquiera un Creador, es tan aberrante e irracional, que no cabe en ninguna cabeza de una persona normal. Este sistema infernal ha traído un desasosiego general y creciente, no hay paz, ni alegría, ni ilusión, nadie sabe lo que puede suceder; el temor, la inquietud, la tristeza, el pesimismo, es lo que impera.

En las iglesias se ven pocas personas, pero en los mítines de los partidos políticos, multitudes les aplauden como si fuesen dioses, sus libertadores. España era católica, está edificada por su Fe EN CRISTO VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE Y EN LA DEVOCION A SU SANTISIMA MADRE, LA VIRGEN MARIA, esa FE sigue vigente en el pueblo llano, en los humildes, en los “ignorantes” como dicen los progresistas, que son auténticos esclavos, seducidos por Satanás. Estos “progresistas” lo que han hecho ha sido retroceder dos mil años y volver al paganismo antiguo. No podrán destruir España, cuya fe católica ha sido profesada por millones y millones de personas de todas las clases sociales. Esta tropa de “insensatos” tiene que dimitir, por inútiles, pues ellos son la causa de que España atraviese por esta penosa situación.

España no será destruida, pero estemos preparados para el sufrimiento que se avecina, que ya se palpa.