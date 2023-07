El covid se fue, pero la deuda sigue creciendo (y mucho)

Los gastos 'extraordinarios' del Estado por el Covid se han vuelto crónicos. Tres años después, ya no se gasta en Ertes, respiradores o mascarillas pero la deuda sigue subiendo como cuando padecíamos la pandemia, pese a que el Gobierno recauda más que nunca.



Nos dijeron que el incremento brutal de la deuda del Estado durante 2020 (120.000 millones de euros) se debió a las medidas extraordinarias para paliar los efectos sanitarios y económicos del Covid. Aun en 2021, con el PIB rebotando al 5.5%, la deuda volvió a aumentar en otros 85.000 millones más. Lo peor de todo es que desde enero de 2022, con el Covid pasando a ser ya un infausto recuerdo, hasta mayo de este año, ha vuelto a subir en nada menos que 115.000 millones más, hasta alcanzar la cifra de 1, 54 billones (con b) de euros. Dicho en otras palabras: los gastos por el Covid no eran extraordinarios, sino que se han hecho en buena medida crónicos; se quedaron con nosotros; se transformaron en otros y, ahora, fluyen como una cascada permanente por las tuberías y desagües del Estado. Todo en un periodo ( enero 2022 - mayo 2023) en el que llegaron decenas de miles de millones de los fondos europeos - a saber en qué cloaca de que amigo estarán -, y en el que el Estado ha recaudado 40.000 millones más de los que esperaba por el efecto de la inflación y por haber subido los impuestos a todos al no deflactar los tramos de IRPF.

La UE exige desde primeros de año que los gobiernos le presenten programas de estabilidad presupuestaria. El nuestro ha presentado un plan de reducción del déficit ambicioso a la vez que sigue incrementando poco antes de las elecciones las partidas de gasto con nuevos conceptos: más de 4.000 millones en ayudas del ICO para la promoción de vivienda social; 830 para "obra hidráulica"; 620 para el programa de alquiler asequible; cerca de 200 en subvencionar trenes y autobuses a los jóvenes, o nuevos despilfarros como pagarle a los ancianos el cine los martes, entre otros tantos. Así hasta sumar más de 8.000 millones de nuevo gasto extraordinario -no presupuestado- solo en los primeros meses del año. No se incluye en este montante las becas para opositores y la incorporación de más de 30.000 nuevos funcionarios, tal y como ha prometido la ministra de Hacienda días atrás.

Al que le toque liderar tras las elecciones la etapa de ajustes que vienen, que Dios le pille confesado. No creo que pueda ni quiera salir a la calle. Es probable que siga haciendo lo mismo que han hecho este gobierno y los anteriores desde décadas: huir hacia delante, tirar de deuda que pagarán -si pueden- nuestros hijos y nietos con mas y mas impuestos futuros, y subir la presión fiscal actual hasta donde no afecte mucho al elector. ¿Hay algo más egoísta y sucio que dejar deudas a sabiendas a sus descendientes? No, no lo hay.