​Sobre la familia, hoy y ayer

En las campañas electorales, tan recientes ahora, los representantes políticos apenas han tocado, en los debates y en sus campañas, el tema de la familia ( la mayoría, nada), un asunto que nos interesa, verdaderamente, a todos: de ella venimos y en ella vivimos o hemos vivido, y crea nostalgia en quienes la han perdido o no han podido disfrutarla.



La Familia es una institución de ayer, de hoy y de siempre, aunque su estilo de vida varíe con los tiempos; pero siempre igual en lo esencial: personas unidas por lazos de amor y sangre, de amor fecundo.

Hoy no hay nada tan denostado en ciertos medios de comunicación, como la familia; ni nada tan estimado por la gente, como la misma.

Cuando se pregunta, en las encuestas, cuál es la institución más valorada, la familia se lleva la palma. Y es que todos venimos de una familia, y el cariño a los nuestros es indecible. Aspiramos a no perderla, a reproducirla. Familia es hogar, acogida, nido, amor compartido, cariño que se da y se recibe sin pedirlo; es solidaridad, entrega generosa, seguridad; es prolongación del ser de los padres en los hijos; es fraternidad. La propia familia es lo mejor que tenemos y por lo que el hombre y la mujer lo darían todo y se dan a sí mismos. La familia empieza en el matrimonio: la unión estable y amorosa de un hombre y una mujer que se abren al amor y a la vida.

Crear una familia es vocación universal; si bien, algunos la subliman ( maternidad y paternidad espiritual) y otros, por distintos motivos, no llegan a realizarla o sufren el fracaso. La Familia es ley de vida. Todos sentimos la necesidad de ser acogidos y queridos independientemente de nuestras cualidades o de nuestra valía personal. Esto sólo ocurre en la familia. Como el tesoro más preciado, hemos de cuidar la familia, expuesta a peligros constantes en el ambiente que se respira y en la imposición forzada de ideologías erróneas y corruptoras, que se transmiten en ciertos medios de comunicación y que algunos quieren imponer desde la escuela.

Todo lo bueno hay que cuidarlo, como a las plantas delicadas. Merece la pena luchar por mantener unida la propia familia, un bien personal y social insustituible. La familia, aunque no sea perfecta, es una llamada al verdadero amor, que se traduce en felicidad y seguridad personal. Como dijo el Cardenal-Arzobispo emérito de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, “ fuera [de la familia] hace mucho frío”.