¿Beneficio "Renta Valenciana" o corrupción a costa de los refugiados?

Soy el periodista ruso Boris Gurov. Debido a mi participación en el movimiento contra la ocupación rusa de Crimea ucraniana y Donbass, fui objeto de represiones en Rusia. Huí del país y solicité asilo político en España. Porque España es uno de los países que han firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y porque he estado antes en España.

Cuando un refugiado está a salvo, surge la pregunta: ¿de qué vivir?

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y las leyes de España dan respuesta a esta pregunta. Un refugiado tiene derecho a conseguir un trabajo o subsistir gracias a los beneficios de los servicios sociales.

Pero, lamentablemente, no existen programas especiales que garanticen el empleo de los refugiados en España. Organización "LABORA" no me hizo ni una sola oferta. Las búsquedas personales de trabajo tampoco tuvieron éxito. Nadie necesitaba a un extranjero anciano.

Los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Villajoyosa (provincia de Alicante) acudieron al rescate. Me ayudaron a solicitar beneficio social "Renta Valenciana". Pasaron seis meses de anticipación. Y luego inmediatamente me pagaron beneficios por estos seis meses.

Al mismo tiempo, recibí una carta firmada por el Director Territorial, Antonio Reus Andreu, en la que se estipulaba un plazo de tres años para el pago de las prestaciones y mi derecho a prorrogar dicho plazo.

De acuerdo con las instrucciones de la carta, el 1 de julio de 2022 solicité una prórroga del pago de la Renta Valenciana. Pero ya en septiembre del mismo año, me enviaron un breve correo electrónico con la solicitud de repetir la presentación de la misma solicitud hasta el 26 de enero de 2023. De lo contrario, mi asistencia se suspenderá en abril de 2023. Solicité una prórroga el 25 de enero. Llegó dentro del plazo especificado. Sin embargo, en abril de 2023, Renta Valenciana se suspendió. ¿Por qué? No sé. Ya que no hubo más cartas del Director Territorial.

La Ley de la Renta Valenciana de 20 de diciembre no prevé la extinción de pagos en mi situación. En consecuencia, los funcionarios de Alicante violaron esta ley. Por supuesto, no todos los españoles tratan bien a los refugiados.

Pero primero: fui objeto de represión e incluso tortura en Rusia, defendiendo también los intereses de los españoles. Porque mis camaradas y yo tratamos de evitar la agresión militar de Rusia. Porque Rusia ya está conquistando Ucrania y puede intentar conquistar toda Europa Después de todo, ¿no quiere que su esposa sea herida por metralla o que su hijo sea sacado de debajo de los escombros de una casa demolida por un misil ruso? Entonces los opositores rusos dan su salud y su vida para evitar que esto suceda. Para mantener a su familia a salvo.

En segundo lugar, no solo los refugiados, sino también los propios españoles sufren retrasos de seis meses en el pago de pensiones y prestaciones sociales. Sus ancianos padres y madres. Sí. Seis meses después, el estado devuelve el dinero que se retrasó al pensionista hambriento. Pero sin tener en cuenta los intereses bancarios acumulados durante este tiempo. Después de todo, el dinero, como saben, no se almacena en bolsas en un almacén, sino en bancos. Al mismo tiempo, el dinero no solo se almacena, sino que "funciona". ¡Entonces a la persona se le devuelve solo el monto en sí, sin intereses acumulados durante seis meses!

Desafortunadamente, los países de Europa del Este a veces también retrasan el pago de salarios y pensiones. Los funcionarios guardan el dinero atrasado de los jubilados en los bancos y luego roban los intereses ganados por el banco. Pero esto se considera un delito y se llama "fraude". ¿Y a dónde va el porcentaje del dinero retrasado en España?

Por cierto, en otro país europeo, Gran Bretaña, el plazo desde la decisión de un funcionario de pagar beneficios a una persona pobre para recibir este beneficio es de 3 (TRES) días!