Enérgicamente amenazo a todos los demócratas. Amenazo a todos los liberales. A todos los militantes socialistas. A todos los votantes de Sumar y Podemos. A todos los partidarios de ERC. A todos los seguidores de Bildu. A todos los comunistas. Incluso me amenazo a mí mismo si en algún momento dudo de llevar a cabo mis amenazas.

No se puede consentir que, en un país demócrata, se tolere escraches, boicotear, interrumpir, obstaculizar mítines de un partido político. Es más, no solo no se puede consentir, sino que con el silencio uno se hace cómplice. Es más, aceptando ese tipo de acciones, uno pone en evidencia a su propio partido. Es más, si ese tipo de actuaciones tienen lugar con el beneplácito de grupos, corporaciones, partidos políticos, medios de comunicación o cualquier otra entidad, esas personas deben de ser cesadas de su cargo inmediatamente.

Dado que, si ese organismo no lo condena abiertamente, y no miro a nadie, aunque todo el mundo sabe a quienes me refiero, con su omisión está dando pie a que en un futuro otros puedan seguir la estela de quienes les dio ejemplo. Por esto y por otras muchas cosas que sería largo de enumerar, con todas mis energías amenazo a toda esta gente con mi mortal indiferencia. Es más, quiero hacerles saber a estos sicarios que este tipo de sucesos son los que me han motivado a apoyar a Vox. Es más, no estoy dispuesto a tolerar la intolerancia. ¡Quedan amenazados!