Las diferencias entre las estrategias pull y push

A la hora de crear una estrategia que permita a un e-commerce atraer un mayor número de clientes y obtener más ventas, es fundamental analizar el producto, el mercado y los recursos de cada empresa para diseñar la que mejor se adecúe a dichos factores. En este marco, las estrategias pull y push son algunos de los métodos más utilizados en la actualidad, aunque para que su implementación sea exitosa es esencial un buen plan de marketing.

Para ello, Nifty Export ofrece la posibilidad de aumentar el volumen de clientes y de ventas mediante el asesoramiento de un equipo cualificado en posicionamiento orgánico y de pago.

Diferencias entre estrategias pull y push Dentro de las estrategias de ventas más populares, es posible mencionar el inbound y el outbound marketing, también conocidos como estrategias pull y push, las cuales se centran atraer clientes a una página web por medio de la creación de contenido de calidad y a través de la publicidad, respectivamente.

De esta manera, el término pull hace referencia a captar la atención del público hacia determinados productos y servicios ya conocidos, ofreciendo material gratuito relevante para los clientes ideales de la marca.

Por su parte, la estrategia push trata de empujar los productos o servicios hacia los clientes, aunque estos no tengan el deseo o la necesidad de comprarlos. Por ende, este método es recomendable en situaciones en las que la audiencia no conoce aquello que se le quiere vender, por lo que es imprescindible realizar un estudio de mercado, con el fin de encontrar los clientes potenciales y segmentarlos.

¿Cuál es la mejor estrategia para aumentar el número de ventas? Si bien existen diferencias significativas entre las estrategias pull y push, es apropiado utilizar de forma combinada estos dos abordajes para alcanzar los objetivos, siempre de la mano de un plan de marketing y una metodología de diferenciación de precios, según las necesidades de cada empresa y de su público objetivo. Así, a la hora de implementar la estrategia pull es importante utilizar métodos de posicionamiento web, como la optimización en motores de búsqueda, email marketing y marketing de contenidos, además de lograr un buen perfil en las redes sociales.

Por otro lado, la estrategia push requiere crear y satisfacer la necesidad de adquirir un producto o servicio en el público, por lo que puede ser difícil de aplicar si la compañía no es reconocida o tiene mucha competencia.

Por lo tanto, quienes busquen asesoramiento acerca de cómo poner en práctica las estrategias pull y push en su negocio, pueden hacerlo mediante el servicio de consultoría de Nifty Export, una firma que cuenta con un equipo de profesionales con más de 12 años de experiencia en marketing digital.