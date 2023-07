Entrevistando al vicepresidente de SOAINT, Pablo Valenzuela

A raíz de la importancia que han tomado las nuevas tecnologías en el día a día de las operaciones empresariales, dentro del sector retail, la transformación digital se ha transformado en una necesidad para las organizaciones. Pero, para llevar a cabo una transición efectiva entre los antiguos modos y la tecnología de vanguardia dentro de los comercios y grandes almacenes, es necesario contar con la asistencia de empresas que puedan no solo aportar el conocimiento necesario, sino también contribuir con las herramientas y el apoyo que cada compañía requiere.

Por ello, en una entrevista con Pablo Valenzuela, vicepresidente de SOAINT, se evalúan las soluciones que la empresa pone a disposición de sus clientes retailers.

Hola Pablo. A modo de introducción, cuéntanos… ¿Qué es SOAINT?, ¿qué hacéis y quiénes sois?

Somos una comunidad de innovadores apasionados. Desde nuestra modesta oficina en Madrid, nos hemos convertido en una marca internacional que ofrece soluciones de vanguardia a nuestros clientes, dedicándonos a acompañar a organizaciones, tanto públicas como privadas, en la modernización de su arquitectura tecnológica y en su transformación digital. Somos un equipo de más de 800 profesionales altamente cualificados, con una presencia global en más de 10 países, incluyendo toda España y la mayoría de Latinoamérica.

Nos enfocamos en la adopción de conceptos avanzados como la hiperautomatización de procesos de negocio, las arquitecturas de integración, la gestión documental, la analítica de datos y la mejora de la experiencia del usuario. Todo ello está enmarcado en nuestro enfoque de Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI.

Más que solo una compañía de tecnología, SOAINT es un socio tecnológico. Trabajamos mano a mano con nuestros clientes para ayudarles a navegar y aprovechar la realidad digital en constante evolución.

¿Qué está aportando ahora mismo SOAINT al sector retail? Es decir, ¿Cómo está la tecnología ayudando a los retailers actualmente?

Desde hace bastantes años, y sobre todo después de la pandemia, en SOAINT estamos implementando diversas estrategias de vanguardia para asistir al sector retail en este escenario de transformación digital enfocado en mejorar la experiencia de compra del cliente y lograr la tan deseada fidelización.

Lo hacemos mediante soluciones de hiperautomatización, integración de aplicaciones, omnicanalidad, customer experience, inteligencia artificial, machine learning, cloud…

En este sentido, la tecnología está mejorando todos y cada uno de los procesos, tanto del lado del comprador / cliente, como del lado del retailer / negocio.

SOAINT es un socio tecnológico de diferentes empresas de ámbito privado o público. De todos los sectores con los que trabajan… ¿Por qué SOAINT tiene un foco especial en retail?

En realidad, no diría que tenemos un enfoque "especial" en el sector retail, sino más bien una experiencia profunda y multifacética adquirida a través de la implementación de numerosos proyectos en este ámbito. Nuestra larga trayectoria trabajando con retailers nos ha proporcionado una comprensión muy aguda y detallada de las necesidades específicas del sector, así como de los desafíos únicos que enfrentan en el panorama digital actual. Esta experiencia nos permite responder de manera más efectiva y eficiente a las necesidades de cada cliente, ofreciéndole soluciones personalizadas y potentes para los problemas que enfrentan, y permitiéndonos realmente 'sentir' el pulso del sector retail y estar a la vanguardia de su evolución.

El sector está cambiando y mejorando continuamente. Según su experiencia con sus clientes, ¿cuáles son las soluciones que da SOAINT que están actualmente siendo tan necesarios para que este retail mejore?

Los retailers de hoy se enfrentan a una serie de desafíos cada vez más complejos que requieren soluciones adaptativas y versátiles. Por ello, nuestro enfoque se centra en desarrollar e implementar cuatro soluciones claves que consideramos fundamentales para el progreso y la expansión constante del sector minorista:

Hiperautomatización: ayudamos a las empresas minoristas a adoptar estrategias de hiperautomatización, aprovechando la Inteligencia Artificial, Machine Learning y otras tecnologías emergentes para automatizar y optimizar una gama de procesos, desde la gestión de inventario hasta la atención al cliente.

Omnicanalidad: facilitamos la integración de múltiples canales de venta para proporcionar una experiencia de compra coherente y fluida en todos los puntos de contacto del cliente, independientemente del canal que prefieran utilizar.

Experiencia del cliente: a través de nuestras soluciones, asistimos a las empresas en el aprovechamiento de los datos y la analítica para personalizar la experiencia del cliente, fomentando la lealtad del cliente a través de interacciones más relevantes y personalizadas, con chatbots, por ejemplo. También técnicas de reconocimiento facial para identificar a los clientes habituales y ofrecer ofertas personalizadas.

Transformación Digital: asistimos a los retailers en su camino hacia la digitalización total, apoyándolos en la modernización de su infraestructura tecnológica y ayudándoles a adoptar nuevos modelos de negocio.

En este contexto, desde SOAINT hemos desarrollado productos específicos, como por ejemplo GOINT, que permite a las empresas del sector retail crear una integración bidireccional, automatizando el flujo de pedidos de terceros al sistema de punto de venta. Nuestros productos también permiten editar y actualizar múltiples catálogos de productos, directamente desde un panel de control intuitivo.

GOINT es un producto nuevo que han creado y que está orientado también al sector retail. ¿Puedes contarnos qué es y cómo aporta valor a este mercado?

GOINT es una innovadora solución tecnológica de SOAINT orientada específicamente al sector retail. Nuestro producto facilita una gestión integral de pedidos, incorporando la recepción de órdenes desde diversos canales, incluyendo comercio electrónico, agregadores y más.

Esta plataforma supervisa el trayecto completo de un pedido, desde su generación hasta su tramitación, permitiendo visualizar cada uno de los estados por los que transita.

El principal propósito de GOINT radica en construir conexiones efectivas entre el comercio en línea y los proveedores de productos y servicios. Al implementar nuestra solución, los clientes disfrutan de una serie de beneficios significativos, como: implementación sencilla y un modelo de costes basado en el uso, gestión segura y eficiente de pedidos, monitorización exhaustiva del ciclo de vida del pedido y administración optimizada de repartidores.

¿A partir de cuándo estará GOINT disponible?

GOINT ya está en funcionamiento y a disposición de cualquier empresa interesada en optimizar su gestión de pedidos. Nuestro equipo de profesionales está preparado para proporcionar un presupuesto personalizado, diseñado para satisfacer sus necesidades específicas. Aunque la configuración inicial puede requerir un corto período de tiempo, aseguramos que el impacto positivo en su operación comercial será notable y rápido.

Además, estamos emocionados de compartir que estamos en proceso de desarrollo de una versión SAAS de GOINT, específicamente adaptada para comercios pequeños. Esperamos lanzarla en el plazo de dos meses. Este modelo permitirá a los negocios más pequeños beneficiarse de nuestra innovadora solución, proporcionándoles las herramientas para competir en un mercado cada vez más digital.

Ahora que ya sabemos más sobre SOAINT y los servicios y soluciones que da, ¿por qué el sector retail debería inclinarse por su empresa para desarrollar su estrategia de innovación?

En SOAINT van a encontrar un socio, no un proveedor. Somos una empresa de personas y para personas. En el 99 % de las empresas donde iniciamos a trabajar, nos quedamos y forjamos relaciones de años. Siempre decimos que nos den una oportunidad, un proyecto pequeño, que estamos seguros de que generaremos esa confianza a través de resultados. Cada vez que leemos en los diarios financieros publicaciones que hablan de aumento de rentabilidad, o de ventas online de clientes nuestros, lo sentimos como propio.

Gracias a su especialización y experiencia en el sector de las soluciones tecnológicas para empresas, SOAINT, con Pablo Valenzuela a la cabeza, se transforma en una excelente opción para impulsar la transformación tecnológica de las organizaciones.