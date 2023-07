Disfrutar de una Ibiza boat party con Float Your Boat

Ibiza es, sin duda, uno de los destinos por excelencia en la época de verano. Esta isla situada en las Baleares está muy solicitada especialmente para el público más joven, ya que es una de las zonas más fiesteras de Europa, debido a la popularidad de sus discotecas y las actuaciones diarias de los Dj's más famosos del mundo.

Para aquellos que tengan en mente visitar la isla, es importante saber que la compañía Float Your Boat cuenta con una gran flota para organizar eventos a alta mar y disfrutar de las paradisíacas aguas cristalinas que rodean la zona. Esta empresa organiza distintas excursiones Ibiza boat party donde la fiesta está asegurada.

Atardeceres y playas paradisíacas acompañados de música y fiesta Float Your Boat ofrece distintas opciones de excursiones que se adaptan a cualquier caso.

Por ejemplo, aquellos que busquen pasar un día completo en un barco (6 horas), pueden escoger la opción de Ibiza beach hopping cruise con tablas de paddle, snorkel y comida y bebidas incluidas en un precio de 69 € para los adultos y 25 € para los niños de 7 a 12. Esta opción permite disfrutar cualquier día de la semana de 2 de las mejores calas de la isla: Cala Bassa y Cala Conta.

La otra opción de 6 horas disponible los lunes, jueves y sábados es la Cala Salada, que permite visitar toda la costa virgen de Ibiza. Se hace parada en Ses Balandres y se visita la isla de Ses Margalides. Asimismo, el ticket con un precio de 39 € para los adultos y 20 € para los niños incluye la entrada al Aquarium y todo el material necesario para hacer snorkel.

Para aquellos que no quieran pasar tanto tiempo en el barco, pero disfrutar de uno de los atractivos más turísticos de la isla, pueden optar por Es Vedra cruise from San Antonio, una excursión matutina de 4 horas para visitar uno de los rincones más mágicos de Ibiza. Se organiza cada miércoles, sábado y domingo y tiene un coste de 42 € por persona, con fruta y bebida incluida. A bordo de un catamarán, se podrá bucear por aguas cristalinas y disfrutar de las magníficas vistas de Cala d'Hort, Port des Torrent o Cala Bassa, entre otras.

La última opción es la Sunset party cruise, una experiencia de 3 horas para disfrutar del atardecer y la mejor música del momento. Con spots muy instagrameables, esta excursión tiene un coste de 49 € por persona e incluye 2 sangrías de bienvenida y la entrada a algunas de las discotecas y clubs más conocidos de la isla.

Profesionales del mundo del ocio con larga trayectoria Float Your Boat trabaja cada día para que los clientes estén plenamente satisfechos con las excursiones. Su profesionalidad queda demostrada en las excelentes valoraciones que reciben en TripAdvisor o las reseñas de Google, entre otros.

Además, colaboran y trabajan con los mejores clubs y promotores de la isla, una combinación que permite al cliente disfrutar del mar, pero también pisar las discotecas de la zona.

La mezcla de aguas cristalinas con el ambiente alegre y fiestero que se respira en la época estival en toda la isla, hace que pasar unos días en este lugar sea mágico y espectacular.