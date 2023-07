THK Frog lanza su nueva guía gratuita de My Business Profile en Google

My Business Profile es una herramienta gratuita de Google que permite a los usuarios crear los perfiles de sus empresas directamente desde la búsqueda de Google o Google Maps. Esto permite tanto a empresas como a autónomos mejorar su visibilidad en los buscadores y, así, alcanzar a más personas. Conocedores de la importancia de esta herramienta, desde THK Frog comparten una guía gratuita de My Business Profile, para aprender a utilizarla de manera eficiente.

Especialistas en gestión digital THK Frog es una agencia de marketing digital que además cuenta con la acreditación de Agencia Digitalizadora. Está conformada por fotógrafos y acreditada por Google Maps, gracias al Street View Trusted, que se ha especializado en el posicionamiento SEO de las fichas de Google o del perfil del Negocio en Google. Para ello, ofrecen diversos servicios, que incluyen el desarrollo de sitios web, e-commerce, y gestión de redes sociales como community managers. Esto es posible gracias a que esta agencia digitalizadora ofrece todo tipo de soluciones digitales de forma habilitada para suscribir un acuerdo de colaboración con la asistencia del Kit Digital para asistir a sus clientes en el proceso de transformación digital.

Esta empresa nació de la voluntad de sus creadores de dar un paso al frente en el sector de la digitalización, quienes combinaron sus treinta años de recorrido en el sector para descubrir exactamente qué necesitan sus clientes y poder brindárselos. Su objetivo principal es, mediante la colaboración, asistir a sus clientes para que sus proyectos puedan prosperar de la mano de las últimas tecnologías, aprovechando cada recurso que las mismas brindan.

La importancia de My Business Profile para los negocios Entre las utilidades de esta función, se encuentra la gestión de reseñas de clientes ya que, además, permite responder a las mismas. Asimismo, permite realizar seguimientos y obtener estadísticas del negocio, visualizando desde clics realizados hasta ubicaciones de búsquedas, es decir, las métricas de las interacciones del público con tu ficha de negocio.

Para poder asistir a sus clientes, THK Frog ha desarrollado una guía que permite acceder a todas las herramientas y conocimientos necesarios para poder utilizar de manera eficaz el perfil en My Business Profile, mediante un curso gratuito que inicia con la creación del perfil del negocio. Con modalidad paso a paso, este curso guía a quienes los realicen a lo largo de todo el procedimiento, para que logren sacar el mayor provecho de la herramienta de Google.

Gracias a su especialización en herramientas digitales, el curso gratuito de My Business Profile de THK Frog es ideal para incursionar en el mundo de la optimización digital.