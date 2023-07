Respaldo y apoyo en momentos de pérdida, de la mano del seguro de decesos y servicios funerarios

En momentos de pérdida y duelo es importante contar con el apoyo necesario para hacer frente a los gastos y trámites relacionados con los servicios funerarios. El seguro de decesos es una opción que proporciona tranquilidad y respaldo a las familias en estos momentos difíciles. Es fundamental comprender que las compañías aseguradoras no son funerarias en sí mismas, sino que brindan un capital destinado a cubrir los gastos funerarios.

En la Funeraria Central de Moraleja trabajan de la mano con este tipo de seguros con la finalidad de potenciar su servicio funerario y brindar tranquilidad a los familiares en el complicado momento de duelo. A través de estos vínculos es posible despreocuparse de los gastos económicos y afrontar estos momentos de forma más calmada.

¿Qué es un seguro de decesos? El seguro de decesos es una póliza que se contrata para cubrir los gastos asociados al fallecimiento de una persona. Al adquirir un seguro de decesos, la persona asegurada paga una prima regularmente a la compañía aseguradora. En caso de fallecimiento, la compañía proporciona un capital a los beneficiarios designados en la póliza para cubrir los gastos funerarios y otros servicios relacionados.

Aunque las compañías aseguradoras no son funerarias, juegan un papel importante al facilitar los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos funerarios. La prestación de servicios funerarios está a cargo de empresas especializadas en este campo. Estas empresas, conocidas como funerarias, brindan una amplia gama de servicios, como la organización del velatorio, la preparación del cuerpo, la gestión de trámites legales y administrativos, el transporte del cuerpo y la realización de ceremonias y rituales funerarios. Es crucial que las familias elijan una funeraria de confianza y reputación para garantizar un servicio adecuado y respetuoso.

Verificar periódicamente las pólizas de decesos, ya que algunas compañías aseguradoras no actualizan los capitales destinados a los servicios funerarios Esto puede ocasionar que las familias deban hacer frente a pagos adicionales inesperados. Se debe insistir en que las compañías aseguradoras actualicen anualmente los capitales para asegurar una cobertura adecuada. Además, es importante tener en cuenta que la elección de la funeraria y el tanatorio corresponde a la familia, y no a la aseguradora. En caso de problemas, es posible dejar sugerencias y quejas en el buzón correspondiente. Si se desea obtener más información y asesoramiento sobre las pólizas de decesos, se puede acudir a una funeraria con la póliza en mano, donde se brindará ayuda y se realizará una revisión para evitar futuros inconvenientes y asegurarse de que se está pagando por la cobertura adecuada. Además, es importante tener en cuenta que algunas compañías aseguradoras ofrecen pólizas combinadas de accidentes y decesos, pero es recomendable evaluar cuidadosamente las opciones y considerar contratar un seguro de accidentes por separado si se desea una cobertura más específica.