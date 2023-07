Bricks de agua personalizados con The Brand Company

Los eventos sostenibles se han expandido mucho y cada vez son más los que se realizan a lo largo y ancho de toda España, con el objetivo de, entre otras cosas, promover un planeta más ecológico. Con este tipo de eventos también ha crecido la demanda de merchandising, pero esto puede ser un poco más complicado de encontrar.

No obstante, hay una empresa llamada The Brand Company que se especializa precisamente en regalos personalizados de catering y merchandising para eventos sostenibles. Entre ellos, uno de los más destacados son sus bricks de agua, que destacan por ser sumamente sostenibles, además de proporcionar otras ventajas interesantes que se detallarán a continuación.

Bricks de agua para eventos sostenibles La empresa The Brand Company es una firma comprometida firmemente con la sostenibilidad y el medio ambiente, elementos sobre los cuales se fundamenta toda su oferta de productos y regalos. Sus bricks de agua no son más que agua envasada, pero con un plus que aporta precisamente este envase. Y es que estos bricks son sumamente sostenibles, ya que están fabricados en más de un 75% por papel, incluyendo un tapón bio-plástico hecho a partir de la caña de azúcar, con lo cual se contribuye a reducir el desperdicio de plástico.

Dentro de estos bricks hay agua mineralizada y purificada, que además cuenta con un pH equilibrado, concretamente de 7,5. De esta manera, se garantiza la máxima calidad. Pero, lo mejor de todo, es que estos bricks de agua también son personalizables, ya que se pueden imprimir sobre ellos el logo de una empresa o evento, textos, imágenes, colores y más. En definitiva, son envases sumamente prácticos no solo para eventos, sino para uso particular o para llevarlos consigo este verano.

Agua fría por más tiempo Otra de las características resaltantes de este envase es que, debido a la tecnología y al material con el que está fabricado, permite mantener el agua más fría por mucho tiempo. Actualmente, The Brand Company tiene disponibles bricks de agua en dos capacidades, uno de 350 ml y otro de 500 ml. En cuanto al color del envase, se pueden adquirir en blanco o en negro, aunque a partir de 5.000 unidades se puede personalizar al máximo a todo color. En cuanto al color de la tapa, los colores disponibles para pedidos normales son el color blanco, negro, azul y rojo.

Finalmente, en cuanto al tipo de personalización, se puede optar por impresión directa, área completa, etiqueta adhesiva, etiqueta adhesiva en los dos lados o simplemente sin personalización. En todo caso, para obtener más información sobre el producto o para adquirirlos, puede hacerse desde el sitio web de The Brand Company. Los envíos se realizan a cualquier parte de España, en un tiempo estimado de 6 a 8 semanas.