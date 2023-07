Derogar la Ley de Vivienda, una apuesta de algunos candidatos a las elecciones del próximo 23 de julio

Uno de los líderes de un partido español que se presenta en las elecciones anunció que de ganar las próximas generales derogará la Ley de Vivienda vigente desde mayo pasado. A juicio del candidato a presidente de Gobierno, esta herramienta legal ha generado inseguridad jurídica en el sector y no resolverá sus problemas de fondo.

El abanderado del partido para los comicios del próximo 23 de julio dijo que él y su organización política apuestan por un Pacto de Estado. La reafirmación de su rechazo al estamento legal que introdujo fuertes cambios en el mercado inmobiliario ya generó reacciones de empresas como la firma Arrenda.

La Ley de Vivienda es “intervencionista” El rechazo del político a la Ley de Vivienda no es un tema nuevo para él. Desde que se vislumbraba su entrada en vigencia se había opuesto a ella y la tachó a principios de este año de “intervencionista”. Desde entonces, había manifestado su intención de derogarla si llegaba al Palacio de Moncloa.

Los expertos de Arrenda destacan que la promesa del candidato se confirma en un contexto de mucha desconfianza por el instrumento legal. Durante el proceso de aprobación por parte del Congreso, diversos entes ligados al sector se pronunciaron sobre su contenido. Una de las asociaciones que reaccionó la calificó como una “ley cortoplacista y contraproducente”.

Los representantes de Arrenda destacaron también las advertencias formuladas por distintas agencias relacionadas con el alquiler. En abril pasado, vaticinaron al menos 12 consecuencias negativas, comenzando por la reducción de la oferta en alquiler y la afectación a las agencias inmobiliarias. También se destacaron los efectos negativos para los arrendatarios, especialmente, los más vulnerables, debido al endurecimiento de los requisitos.

El Pacto que sustituiría a la Ley de Vivienda El apego del candidato a la idea de eliminar la Ley de Vivienda parece ser bastante serio, según lo observa el equipo de Arrenda. Indican que, como muestra de ello, el político introdujo su eliminación en el programa de gobierno que presentó a los españoles el mes pasado. En ese entonces, cuestionó situaciones específicas como el tope a los alquileres, al que el candidato calificó como “plan fallido”.

La propuesta de Pacto de Estado sobre la vivienda que ha presentado su partido incluye la participación de las comunidades autónomas y ayuntamientos locales. El objetivo es garantizar “el uso racional del suelo” a través de la búsqueda de soluciones en conjunto. Con el pacto, el candidato ha dicho que se construirán viviendas a precios más asequibles y se potenciará el mercado del alquiler.

El equipo de expertos de Arrenda indicó que la propuesta también contiene apartados para temas como la primera vivienda de los jóvenes. Añaden que el pacto prometido por esta organización política prevé la generación de más recursos residenciales para las personas mayores. No obstante, a juicio del equipo de Arrenda, uno de sus aspectos más importantes es el énfasis que hace sobre la seguridad jurídica que se requiere en el sector.