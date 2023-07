Los diseños de cortina de cristal corredera de los que dispone Airclos

Una de las tendencias en materia de diseño que no pasa de moda en la decoración de espacios tanto interiores como exteriores es la cortina de cristal corredera. Este tipo de revestimiento de cristal se caracteriza por estar compuesta por láminas de vidrio transparentes que permiten la entrada de una gran cantidad de luz en las estancias, mayor ventilación y el disfrute de increíbles vistas panorámicas.

A diferencia de los acristalados convencionales, estas prescinden de perfiles verticales, aportando una gran elegancia a los espacios y sin dañar la estética de las fachadas.

En este contexto, Airclos es una empresa especializada en el diseño e instalación de cortinas de cristal correderas con altas prestaciones de calidad, capaces de adaptarse a cualquier decoración.

Sistema de acristalado móvil funcional con apertura total Los cerramientos de cortinas de cristal son cada vez más populares en el ámbito decorativo, ya que aportan múltiples beneficios en los espacios interiores y exteriores. En primer lugar, ayudan a proteger las estancias y terrazas, respetando las vistas panorámicas, debido a que no contienen perfiles verticales, por lo que no alteran el estilo arquitectónico de la fachada de los edificios.

Otra de las características destacadas de este tipo de cerramiento es que facilita el disfrute de la terraza en cualquier temporada del año, ya que su estructura está diseñada para garantizar protección frente a la lluvia, el viento y el polvo. Asimismo, son eficaces para mejorar el confort de las estancias reduciendo el frío y el ruido que proviene del exterior, por lo que garantizan espacios más íntimos.

Por otro lado, la flexibilidad es un atributo destacable en la cortina de cristal corredera. Su sistema está compuesto por hojas de vidrio que se deslizan, logrando una apertura total. También se puede regular su apertura para ventilar los espacios y disfrutar del sol o del buen clima. De este modo, es capaz de adaptarse a cualquier necesidad de los usuarios.

Especialistas en diseño de cortinas de cristal correderas Airclos es una empresa con más de 40 años de experiencia en la fabricación de sistemas de cerramientos y protección solar que se ha especializado en el diseño y fabricación de productos para diversos proyectos de decoración tanto interior como exterior. Dentro de su catálogo, se encuentra la cortina de cristal corredera E20 que tiene una apertura de hojas de vidrio que se deslizan juntas hasta uno o varios extremos dejando libre el espacio. Su diseño permite el empleo de hojas de vidrio de hasta 3 m de alto y 1,2 m de ancho y puede instalarse con guía empotrada o superpuesta.

Asimismo, el vidrio utilizado en sus hojas es templado de 10 mm de espesor, puede ser neutro o con control solar, por lo que se consigue un mejor aislamiento térmico para los espacios.

Por otro lado, gracias a su versatilidad, los perfiles de la cortina corredera de Airclos puede ser lacados con tonalidades de la gama RAL Classic, decorados con imitación a madera, o con acabados anodizados, adaptándose a cada estilo decorativo.

La compañía está formada por un equipo de técnicos cualificados que trabajan cada proyecto de manera única y exclusiva, transformando las ideas de sus clientes en sistemas funcionales que mejoran el confort de los espacios.