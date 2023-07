Cómo promover el crecimiento de las compañías con formación en sostenibilidad empresarial

Según Pacto Mundial España, la sostenibilidad empresarial se aplica en los negocios con la finalidad de generar una rentabilidad financiera y crear valor ambiental, económico y social a medio y largo plazo, para contribuir al progreso y bienestar de las comunidades donde trabajan y de las futuras generaciones.

No obstante, no todas las empresas saben cómo emprender su camino hacia la sostenibilidad. Por ello, Centro de Formación Sostenible tiene como principal objetivo formar y asesorar a las empresas sobre la sostenibilidad y su aplicación para impactar positivamente en el entorno.

Beneficios de la sostenibilidad empresarial Contar con una estrategia empresarial sostenible tiene un impacto positivo en el medioambiente y en la sociedad. Cuando las empresas no se ocupan de esta responsabilidad, puede conllevar a consecuencias perjudiciales de cara al futuro, como la degradación ambiental, la desigualdad o incluso multas.

Convertirse en una empresa sostenible mejora la imagen corporativa, ya que muchos consumidores son conscientes de la situación ambiental actual, por lo que prefieren relacionarse con empresas ambientalmente responsables. Lo mismo sucede con los posibles inversores y clientes potenciales.

Por otra parte, poner en práctica medidas sostenibles, como el estudio del ciclo de vida de un producto, la evaluación de la huella de carbono y la huella de agua de una empresa, ayuda considerablemente a reducir costes. Además, una empresa sostenible debe implementar nuevas políticas de sostenibilidad y buenas prácticas en la rutina de la empresa, y esto, de acuerdo con diversos estudios, hace que los trabajadores se sientan más felices e identificados con la filosofía empresarial.

Educación sostenible y la gamificación En la actualidad, los juegos son vistos como una herramienta educativa sumamente efectiva. Esta técnica de educación se conoce como gamificación, la cual traslada la mecánica de los juegos al ámbito profesional y educativo para conseguir mejores resultados en el proceso de enseñanza.

Combinar el aprendizaje con las tecnologías tradicionalmente lúdicas aumenta la motivación por aprender, ya que se aleja del tradicional concepto de enseñanza que resulta poco estimulante. Además, el nivel de los objetivos y retos van en aumento conforme el jugador vaya avanzando, planteando retos que deben analizarse para resolverlos y así mejorar el uso de la lógica y la estrategia para la resolución de problemas. Por otra parte, la gamificación estimula la atención y la concentración, debido a que la persona está motivada a aprender y, por ende, se esfuerza por superarse.

Por esta variedad de razones, Centro de Formación Sostenible implementa esta técnica educativa en sus distintos cursos y talleres de sostenibilidad, análisis de ciclo de vida, huella de carbono, huella de agua, ecoetiquetas y economía circular. El objetivo principal del centro es hacer que los miembros de una empresa disfruten aprendiendo sobre la sostenibilidad para impactar positivamente en la sociedad y el medioambiente. Así, ayuda a las compañías a comprender cómo el ciclo de vida de las cosas afecta al entorno, a la economía y a la vida de las personas, a través de técnicas educativas disruptivas, lúdicas e innovadoras.

Los interesados en aprender más sobre cómo empezar a implementar una estrategia sostenible en la empresa pueden apuntarse al curso de sostenibilidad para trabajadores. Y si lo que se quiere es aprender a realizar una evaluación de impactos de un producto, una opción es apuntarse al curso sobre cómo usar el programa SimaPro y Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que se impartirá en octubre. Las inscripciones ya están abiertas.