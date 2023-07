5 beneficios de la IA generativa que están revolucionando el mundo del marketing según The Valley

Los profesionales creativos ven esta nueva tecnología como una fuente de inspiración Esta herramienta ha transformado la manera en la que las marcas se promocionan y conectan con su audiencia; la gran mayoría de los usuarios reconoce utilizar la IA para buscar recomendaciones de productos y servicios. La automatización 2.0 y la audiencia dinámica son algunos de los beneficios que están rompiendo las barreras en las estrategias de marketing de las empresas.

The Valley ofrecerá la masterclass "IA Generativa, la nueva revolución del marketing, del brief al prompt" donde se dará a conocer cómo esta innovadora tecnología está cambiando la forma en que las empresas se conectan con su público objetivo.

En la era digital actual, la IA ha emergido como una tecnología revolucionaria con el potencial de transformar profundamente la sociedad, dejando una huella imborrable en casi todos los aspectos de la vida. La Inteligencia Artificial generativa, considerada como una rama de la IA enfocada en la creación de contenido original a partir de datos existentes, es capaz de producir contenido nuevo y exclusivo. Su desarrollo ha permitido abrir multitud de puertas a la creatividad y a la expresión, convirtiéndose en fuente de inspiración para profesionales creativosy es considerada como una herramienta que ha transformado la manera en la que las marcas se promocionan y conectan con su audiencia cada vez más exigente.

El uso de esta tecnología, que utiliza modelos de lenguaje y redes neuronales basados en algoritmos avanzados de aprendizaje automático, permite a las empresas generar contenido creativo, mejorar la segmentación de audiencia y potenciar la experiencia del cliente lo que está generando resultados impactantes en las compañías.

Juan Luis Moreno, CIO de The Valley declara que "la inteligencia artificial generativa ha demostrado ser una herramienta poderosa en el ámbito del marketing. Gracias a su uso, las compañías pueden crear, un contenido original y personalizado que les permite conectar con su público objetivo como nunca lo habíamos hecho. Uno de los aspectos claves es que este contenido puede adaptarse en tiempo real, ajustándose más aún a las necesidades individuales de cada cliente que, sumado a la profesionalidad del equipo humano, hace que se puedan desbloquear más barreras y superar los límites tradicionales del marketing".

Así, The Valley reúne 5 de los beneficios clave de la IA generativa en el marketing que está provocando que esta innovadora tecnología cambie la forma en que las empresas conectan con su público objetivo:

Estrategias en tiempo real: los algoritmos pueden estudiar datos en tiempo real; las interacciones en redes sociales, los comentarios de los clientes o patrones de comportamiento online pueden ser analizadas para ofrecer recomendaciones a los usuarios y que las empresas adapten sus estrategias de marketing de forma dinámica según los resultados obtenidos. Esto da lugar a experiencias más satisfactorias que aumentan la fidelidad del cliente con la marca. Automatización 2.0: permite automatizar una gran variedad de tareas, desde la atención al cliente hasta la generación de contenido y la gestión de redes sociales. Por ejemplo, muchas empresas están haciendo uso de esta herramienta para liberar a sus especialistas en marketing de tareas repetitivas y de poco valor añadido como la redacción de mensajes automáticos, generación de informes o para mecanizar la gestión de redes sociales; a través de la programación de publicaciones y respuestas a los usuarios mediante respuestas automáticas. Innovación transformadora: la IA generativa fomenta la experimentación y la creatividad en el marketing desarrollando ideas y conceptos nuevos. Los generadores de IA pueden explorar combinaciones inusuales, proponer enfoques innovadores y ofrecer perspectivas adaptadas a la actualidad que pueden impulsar la diferenciación competitiva y la identidad de marca. Audiencia dinámica: esta nueva tecnología tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa para la segmentación de audiencia. Puede identificar patrones de comportamiento, preferencias y características demográficas que ayudan a los especialistas en marketing a dirigirse de manera más precisa a su público objetivo. Aprendizaje ilimitado: a medida que la IA recopila datos y retroalimentación de las interacciones con los clientes, se puede ajustar y perfeccionar no solo las estrategias de marketing, sino también la comunicación con el usuario, lo que lleva a una mejora continua de los resultados y una mayor tasa de conversión. Conscientes del avance y los beneficios que la IA generativa está desarrollando, The Valley ha organizado una masterclass el próximo 5 de julio para dar respuesta a muchas de las preguntas que surgen a raíz del creciente uso que se está haciendo de la Inteligencia Artificial.

Bajo el nombre: IA generativa, la nueva revolución del marketing. Del brief al prompt, la sesión estará presentada por uno de sus docentes Emérito Martínez, Chief Growth Marketing en Alkemy, quien abordará cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo del marketing.