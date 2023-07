Qué cosméticos dejar en el embarazo según las técnicas de Boutijour, Ambari y Medik8

Cuando una se queda embarazada, siempre surgen preguntas (y miedos) en torno a lo que sí se puede y no se puede usar en lo que a cosmética se refiere, a continuación se resuelven ¿Puede una embarazada usar retinol? ¿Qué no conviene utilizar cuando un niño viene en camino? ¿Realmente es cierto que, durante el embarazo, hay que cambiar la rutina cosmética? Estas y otras preguntas rodean a quienes van a tener un bebé. Para resolverlo, varias expertas responden a las preguntas más comunes. Sí, hay principios activos que no deben estar presentes en la rutina cosmética durante este período, pero se desarrolla más abajo de cuáles se trata y por qué.

¿Por qué hay productos que es mejor evitar?

La respuesta rápida y fácil es la siguiente: durante el embarazo, conviene evitar determinadas sustancias que se entiende que puedan afectar al feto y, del mismo modo que se eliminan en este tiempo determinados medicamentos o alimentos, con la cosmética sucede lo mismo. Eso sí, hay un apunte importante, y es que todo se basa en la prevención más que en el hecho de que afecten realmente, ya que "no hay estudios suficientes que afirmen que determinados ingredientes se puedan o no usar durante el embarazo. Esto suele ocurrir con principios cosméticos muy específicos y la cuestión es que, por medidas de seguridad y conciencia, no se testean en embarazadas, del mismo modo que no se suelen hacer pruebas cosméticas en menores de edad", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Es decir, no es que "no se puedan usar como tal, pero como no hay estudios suficientes realizados en embarazadas, se recomienda evitar algunos ingredientes como medida de precaución", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

¿Cuáles son los productos principales a evitar?

Entre los principios activos fundamentales que conviene evitar durante el embarazo como medida de prevención y aunque no esté demostrado que puedan ser negativos, están, sobre todo, los derivados de la vitamina A, "como el retinol, el retinal y otros derivados o familia de los retinoides", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, así como "los ácidos exfoliantes, ya sean alfahidroxiácidos, betahidroxiácidos o polihidroxiácidos. Entre estos, están algunos como la gluconolactona y los ácidos glicólico, láctico y salicílico", continúa. A ello, los expertos añaden los aceites esenciales, ya que "los aceites esenciales muy puros tienen una alta capacidad de penetración. Se recomienda evitarlos por si pudieran entrar al torrente sanguíneo", argumenta Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

¿Durante cuánto conviene evitarlos?

Hay que evitarlo durante los nueve meses del embarazo, pero no todo queda ahí, "ya que se recomienda dejarlos de lado también durante el período de lactancia en caso de que vayamos a dar el pecho a los hijos", añade Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Grandes alternativas para embarazadas

El principal inconveniente de no usar estos ingredientes durante el embarazo está en la imposibilidad de aplicar productos que ayudan a regenerar la piel al ritmo al que se consigue con productos ricos en retinoides y exfoliantes, sobre todo. No obstante, existen alternativas que sí ‘están permitidas’. Como opción B al retinol, se puede encontrar el "bakuchiol, conocido como la alternativa vegetal a este principio antiedad. Es mucho más suave y completamente seguro y los estudios demuestran que, a la larga, también promueve la regeneración celular. Además, se puede usar mañana y noche", expone Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. En cuanto a los ácidos exfoliantes, que suelen ayudar a unificar el tono y mejorar la luminosidad de la piel, las expertas proponen como alternativa usar productos ricos en vitamina C que, "aunque no exfolia, sobre todo con derivados estables consigue aportar luz a rostro y reducir y prevenir la aparición de manchas", concluye Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Bakuchiol Peptidesc de Medik8, suero con péptidos antiedad y bakuchiol, la alternativa vegetal al retinol. 64€ en Medik8.es

Photo Brightening Moisturizer, de Perricone MD, crema con protector solar y vitamina C para reafirmar, iluminar y regenerar. 77,25€ en Perriconemd.es

Miracle Facial Oil, de Omorovicza, aceite facial antiedad seguro para el embarazo. Incluye, además de aceites nutritivos y un complejo regenerador, bakuchiol. 109€ en Purenichelab.com

Cuidados especiales durante el embarazo

Añadido a que se deben evitar estos principios, las expertas comentan que, durante el embarazo hay que hacer énfasis en algunos aspectos del cuidado de la piel. "Puede ser que, por los cambios hormonales, la piel cambie sus niveles de hidratación. Por ello, se debe reforzar con productos ricos en activos humectantes. También recomendamos reforzar la protección solar de cara a prevenir las manchas tan comunes en el embarazo", cierra Marta Agustí, experta cosmética y asesora en Purenichelab.com.

Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour, suero con extractos naturales y botánicos de origen coreano. Hidrata y protege con ácido hialurónico y el poder del loto de nieve. 69€ en Purenichelab.com (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS Y THE MONETISE para afiliación)

Hyaluronic & Okra Allegory, de Byoode, suero hidratante con tres pesos moleculares, madecassoside y okra de efecto calmante y antiinflamatorio. 55 € en Byoode.com (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS Y THE MONETISE para afiliación)

Rosalique 3 in 1 Anti-Redness Formula, crema para evitar las rojeces, nivelar la hidratación y proteger la piel con SPF50. 34,95 € en Purenichelab.com (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS Y THE MONETISE para afiliación).