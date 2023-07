Zador, la marca húngara líder en pastillas de jabón, explica 6 motivos por los que usar pastillas de jabón en verano

Es posiblemente el cosmético más infravalorado, pero después de conocer todos los beneficios que puede aportar a la piel se deseará tener una de estas pastillas ¿Cómo algo tan sencillo como una pastilla de jabón puede ser tan necesario? Un producto que tiene años de historia: los egipcios, griegos y romanos lo usaban tanto para la higiene personal, como para el lavado y el cuidado de la ropa. Han pasado miles de años de entonces y, a pesar de ello, ahora la clásica pastilla de jabón vive un nuevo resurgir. "En los últimos años, se está tomando más conciencia y se es más responsable con la forma en la que se consume. La cosmética sólida, incluyendo los jabones en pastilla, se está haciendo cada día más popular porque no requiere envases de plástico y ayuda a reducir el impacto ambiental y la generación de residuos", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Pero no solo es cuestión de modas, la pastilla de jabón tiene muchas más ventajas de que las que, a priori, se creía que tenía.

­Si se viaja, ocupa poco y se puede llevar en el avión

Hay que ser realistas, ¿hay algo que suponga más pereza que llevar infinidad de cosméticos cuando se viaja, que ocupan una barbaridad? Y, por si fuera poco, cuando se viaja en avión y no se factura se tiene que apartar los cosméticos en líquido para poder enseñarlos en el control o no pasar de los 100ml. "Las pastillas de jabón son fáciles de transportar y no requieren envases adicionales. Esto las convierte en una opción ideal para llevar en viajes, gimnasios o cualquier otra situación en la que se necesite un producto de limpieza rápido y eficiente", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD.

Cherry Blossom, de Zador, incluye en su interior manteca de karité para hidratar y nutrir la piel. Al mismo tiempo, cuenta con agua termal húngara del Lago Héviz, de donde es originaria la firma. Esta agua es famosa por sus numerosos beneficios a la hora de tratar la piel y su reconocimiento cuenta con milenios de antigüedad y civilizaciones que han acudido a ellas gracias a su poder curativo. 12€ en Purenichelab.com

­Por sus propiedades relajantes

Disfrutar de un baño de pies antes de dormir es realmente refrescante y placentero, porque es uno de los pequeños gestos que se puede poner en práctica antes de irse a la cama para descansar mejor. "A la hora de escoger una pastilla de jabón, los ingredientes son clave. En el caso que busques un efecto calmante, fíjate en que tenga ingredientes relajantes como la lavanda o el vetiver. Si, además lo acompañas de agua fresca, mejorará la circulación y facilitará el descanso", señala Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

El jabón Lavender & Verbena, de Zador, tiene propiedades relajantes, mientras que el aroma cítrico de la verbena refresca. 12€ en Purenichelab.com

­Porque tiene propiedades extra

No todas las pastillas de jabón hidratan, pero algunas sí ¿cómo identificarlo? "Uno de los ingredientes más comunes en los jabones más hidratantes en la manteca de karité, que tiene propiedades nutritivas que dejan la piel mucho más suave", señala Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. Es importante elegir jabones que no solo limpien, porque así tratamos la piel desde la fase de limpieza y evitamos que se reseque.

My frist soap, de Zador, es un jabón especial para pieles sensibles e infantiles. 12€ en Purenichelab.com

­Porque dura, dura y dura

Uno de los puntos fuertes de una pastilla de jabón es que dura una barbaridad y, por lo tanto, permite ahorrar. "El jabón en pastilla es más duradero que los productos líquidos, lo que significa que dura más tiempo y puede ser una opción más económica a largo plazo", comenta Marta Agustí, experta en cosmética y asesoría técnica de Purenichelab.com. "Además, la presentación en pastilla evita el desperdicio excesivo y permite un mejor control de la cantidad utilizada", apostilla.

Cocoa, de Zador, con vitamina E para proteger la piel, tiene aroma a chocolate, sencillamente delicioso. 12€ en Pure Niche Lab.

­Porque es más sostenible y se desperdicia menos agua

En la producción de cosméticos en textura líquida se necesitan grandes cantidades de agua, tanto para la fabricación como para su uso posterior. Sin embargo, "la cosmética sólida requiere menos agua en su producción y su aplicación es más eficiente, ya que no se diluye en líquido. Esto ayuda a reducir la huella hídrica y conservar un recurso vital", advierte Ana Yuste, responsable de formación de Aromatherapy Associates.

Almond & Clementine, de Zador, está creado con aceite de almendras posee una alta concentración de ácido oleico y linoleico, vitaminas A, B1, B2, B6, E y D, que aportan nutrición y un efecto relajante en pieles sensibles.12€ en Pure Niche Lab.

­Porque perfuma y ambienta la ropa

Que después de lavarse las manos con una pastilla de jabón el aroma que deja es muy agradable es una realidad, pero, ojo, que también pueden servir para perfumar la ropa. "Hay pocas sensaciones más agradables que la de abrir un armario y que los jabones desprendan olor a limpio, un aroma que se acaba también impregnando en la ropa. Recomiendo guardar las pastillas en el armario para que dejen un aroma único", recuerda Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Si se es un apasionado del aroma de las rosas, el jabón para perfumarse y dejar su olor en la ropa es Rose, de Zador. Además, las rosas aportarán beneficios nutritivos, regenerativos y antiedad a la piel.12€ en Pure Niche Lab.