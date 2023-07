El Dr. Miguel Romero ayuda a los deportistas a sentirse activos tras una lesión con su especialidad en traumatología

Realizar un deporte o cualquier tipo de actividad física siempre lleva implícito un mínimo riesgo de lesión. Muchos deportistas, en algún momento de su vida, se han tenido que enfrentar a una lesión que los deja fuera de actividad durante un tiempo, e incluso, en algunos casos, les hace pensar que no podrán volver a la práctica deportiva.

La atención de un traumatólogo resulta fundamental en estas situaciones, ya que sus conocimientos permiten aportar tratamientos efectivos para recuperarse de estas lesiones.

En Bilbao, una de las mejores opciones es el Dr. Miguel Romero, quien se especializa en ayudar a los deportistas a volver a sentirse activos.

Un traumatólogo que sabe escuchar a sus pacientes Muchos deportistas, al sufrir lesiones fuertes en áreas como hombros, rodillas o tobillos, se ven obligados a paralizar sus actividades durante un largo periodo de tiempo.

En ocasiones, los médicos recomiendan al paciente que deje de hacer deporte. Sin embargo, ante esta situación, muchos pacientes sienten que no son escuchados, ya que no quieren abandonar de forma permanente una actividad que les apasiona.

Miguel Romero es un traumatólogo especializado en hombro y rodilla quien, a lo largo de su infancia, pasó justamente por esta situación. Esto lo inspiró para proporcionar un servicio diferente, el cual, además de sus tratamientos efectivos, se caracteriza por saber escuchar a sus pacientes, con el objetivo de aportar soluciones que les permitan mantenerse activos y recuperar su rutina deportiva lo más pronto posible.

Su amplia experiencia le ha permitido tratar a muchas personas en diversas circunstancias, con lo cual ha desarrollado un sistema de trabajo que se caracteriza por sus exitosos resultados. Hoy en día, su clínica en Bilbao cuenta con más de un centenar de pacientes recuperados satisfactoriamente.

Además, sus tratamientos se complementan con instrucciones sobre ejercicios, alimentación y otras pautas para prevenir futuras lesiones.

Atención personalizada y acompañamiento completo durante cada tratamiento La clínica de Miguel Romero ofrece tratamientos efectivos para un amplio espectro de lesiones, incluyendo diagnósticos algo más complejos como luxaciones de hombro, problemas en el manguito rotador, lesiones en ligamentos de rodilla, etc. En cada situación, este especialista se caracteriza por escuchar atentamente a sus pacientes y acompañarlos en cada etapa del tratamiento, desde el diagnóstico hasta la reincorporación a sus actividades.

En la primera consulta, se evalúa el estado de la lesión, se analiza el historial médico del paciente y se dialoga ampliamente sobre cómo se abordará el tratamiento, así como las dudas y preocupaciones del paciente. El Dr. Romero ofrece una consulta transparente, en la que se exponen todas las opciones de tratamiento para la respectiva lesión y se informa debidamente al paciente si requiere cirugía o solamente intervenciones fisioterapéuticas.

Posteriormente, tras haber despejado cualquier tipo de duda, se inicia el tratamiento del paciente, con un enfoque meticuloso que busca ayudarlo a reincorporarse a sus actividades deportivas lo más pronto posible. Finalmente, todo esto se complementa con un seguimiento posterior, con el que se busca monitorizar su adecuada recuperación antes de volver a la práctica deportiva.