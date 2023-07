Los nuevos tonos de barros para coloración del cabello de Yukiro, con más profundidad, intensidad y luminosidad

La coloración del cabello es uno de los tratamientos más solicitados a los profesionales del sector peluquería. Sin embargo, para obtener un resultado de calidad y, al mismo tiempo, que no sea nocivo para el cabello y cuero cabello de los usuarios, estos especialistas necesitan productos efectivos y de primera calidad en este ámbito, como los que ofrece Yukiro.

Esta marca recoge conocimientos milenarios de la cultura japonesa en el arte de la coloración capilar, para ofrecer un resultado espectacular y de calidad garantizada. Por ello, al escoger un producto de pigmentación, numerosos estilistas en la actualidad optan por los nuevos barros Yukiro diseñados para estos tratamientos.

Productos naturales y sostenibles que ofrecen excelentes resultados en la coloración capilar La empresa ha seguido investigando nuevas materias primas donde conseguir ampliar el color aportando más luminosidad, profundidad e intensidad para una mayor diversificación de la coloración natural.

Los nuevos tonos de barros de Yukiro para coloración capilar ofrecen un resultado espectacular y, a la vez, respetuoso con el cabello, gracias a sus ingredientes naturales de alta calidad. Sus fórmulas ofrecen un resultado con luminosidad y profundidad, a la misma vez que ofrecen varios tonos para conseguir el estilo personal solicitado, con los nuevos tonos, la paleta de colores se vuelve infinita, ya que pueden combinarse entre sí. Todos estos productos otorgan una coloración totalmente vegetal, y se aplican mediante un ritual relajante, en el que solo se emplean útiles fabricados con materias primas naturales, como cerámica, madera, bambú, etc.

Estas fórmulas son tratadas mediante infusiones elaboradas con una selecta mezcla de plantas, las cuales potencian las propiedades de sus componentes herbales y ofrecen un resultado final con mayor intensidad, profundidad y luminosidad.

Al mismo tiempo, estas cualidades se combinan con un efecto saludable, que nutre y equilibra el cuero cabelludo, todo un tratamiento de belleza que aplicado regularmente mejora la salud del cabello.

Además, sus fórmulas trabajan desde un enfoque responsable con el medio ambiente, por lo que aportan un producto orgánico, reciclable y totalmente libre de cualquier tipo de crueldad animal.

Todo el proceso de producción, packaging y almacenamiento está libre de plásticos y opta por materiales reciclados y reciclables.

Sin usar plástico ni tintas tóxicas. Los embalajes son de cartón o papel reciclado, las tintas son al agua, la cinta de embalaje contiene pegamento vegetal, etc., reflejando al máximo la filosofía de la marca de respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente.

¿Por qué trabajar con los barros de coloración para el cabello de Yukiro? En la industria cosmética capilar, muchos estilistas deben afrontar una difícil elección a la hora de elegir sus productos para los tratamientos de coloración. Algunas opciones regalan un resultado llamativo, pero poco duradero, que obliga a volver con frecuencia al salón de belleza. Otras aportan un brillo y color espectacular, pero son agresivas con el cabello y generan deterioros con el paso del tiempo.

En este contexto, Yukiro representa una alternativa eficaz para estos profesionales, la cual, además de sus notables resultados, engloba una profunda filosofía de cuidado de la salud de los usuarios, así como de respeto por el medioambiente. Sus fórmulas no utilizan ningún tipo de conservantes industriales ni químicos nocivos para el pelo, por lo que no resultan invasivas y se puede disfrutar de sus efectos durante mucho más tiempo, sin daños a largo plazo.

Además, el color que se obtiene en cada tratamiento es único y personalizado, ya que sus fórmulas se adaptan a las características peculiares de cada cabellera, como su volumen, grosor o su porcentaje de canas. Esto proporciona una coloración natural y multitonal, que aporta un estilo propio y original en cada caso.

Una herramienta creativa para el profesional, puesto que cada tono es único y puede adaptarse a los estilos más de moda.

El efecto tratante de los barros garantiza que con su uso continuado el cabello recupera fortaleza y salud.

Belleza, equilibrio y color con los barros Yukiro.