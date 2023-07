Un seguro vida riesgo es una forma útil de prever los gastos en casos de fallecimiento. Sin embargo, son varios los aspectos y condiciones que cubren estas pólizas, los cuales cambian de acuerdo a la empresa y su oferta.

Para conseguir una cotización que se adecúe a las necesidades de cada asegurado, PuntoSeguro es una correduría independiente que destaca por su transparencia y calidad de atención.

La importancia de contar con un seguro vida riesgo radica en la necesidad de proteger a los seres queridos. Dicha protección debe garantizar los gastos funerarios y la liquidación pertinente para los familiares.

Prevención ante fallecimiento: garantías del seguro vida riesgo Un seguro de vida es una forma de prever los gastos del futuro. Estas son pólizas que garantizan un pago, previamente establecido, ante el fallecimiento del asegurado. Lo que evita, entre otras cosas, el impacto económico que conllevan los protocolos funerarios.

En la mayoría de las ocasiones, lo suelen usar las familias que dependen económicamente del fallecido o enfermo. Por tanto, el seguro es un paso importante para el bienestar futuro de la familia.

Por otro lado, calcular la prima dependerá de la edad del asegurado y de la cantidad de dinero en cuestión. Asimismo, la buena salud o el historial médico son un factor relevante, puesto que mientras más riesgo haya, mayor será el coste de la prima.

Es importante destacar que el seguro vida riesgo cubre una parte relevante, pero no alcanza a abarcar todos los gastos. Hay ciertos límites que se deben tomar en cuenta al contratarlo.

PuntoSeguro explica los límites del seguro vida riesgo Hay algunas cláusulas que especifican los casos en que el seguro de vida no tiene efecto. Algunas de ellas incluyen muertes por guerra, casos de terrorismo o suicidio. También se excluyen los casos en que el asegurado esté involucrado en crímenes o en actividades delictivas.

Cabe destacar que la edad puede ser un límite determinante. Por tanto, es muy importante contar previamente con esta información para tomar decisiones que, a la larga, ofrece muchos beneficios.

Si bien, existen una gran variedad de empresas aseguradoras, estas no aportan información completa o, en ocasiones, suele ser muy compleja.

En todo caso, contar con una correduría de seguros, es fundamental para conseguir una póliza adecuada y tener datos que sirven en el momento de reclamar la cantidad acordada.

PuntoSeguro garantiza el mínimo precio, con una cobertura garantizada, gracias a que realizan el cálculo en más de 15 aseguradoras, permitiendo generar un ahorro significativo.

En la actualidad, no se puede prescindir del bienestar de los seres queridos, incluso después de la muerte. Es por ello que contratar un seguro vida riesgo, es una manera de garantizar el confort económico de los seres queridos, ante eventualidades futuras.