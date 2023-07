Tour para ver auroras boreales en viajes organizados con Aldu Experience

Islandia en los últimos años se ha posicionado como uno de los destinos más cotizados y requeridos por los turistas del mundo gracias a un paisaje montañoso repleto de nieve, glaciares, cascadas, volcanes, los baños geotermales, el emblemático géiser “Strokkur” y un fenómeno atmosférico cautivante: las auroras boreales.

Las también conocidas como luces del norte, representan una maravilla mundial única e ideal para ser contemplada en un plazo de 8 meses, principalmente entre septiembre y abril. En este sentido, la agencia turística Aldu Experience se destaca con el Tour Aurora Boreal viajes organizados en grupos reducidos a otros puntos del país nórdico.

Una experiencia inolvidable en Islandia de la mano de guías expertos Muchos turistas suelen escoger a Islandia como a uno de sus destinos favoritos por múltiples razones, desde el impresionante escenario montañoso y los increíbles glaciares a la belleza de las Auroras Boreales: un fenómeno astronómico resultante de las partículas emitidas por el sol que acceden al campo magnético de la tierra y se ionizan en la atmósfera.

En este contexto, Aldu Experience es una agencia especializada en la diagramación del Tour Aurora Boreal y viajes organizados a medida y en grupos pequeños a Reykjavik, capital del país insular europeo. Esto guarda como principal objetivo que los clientes puedan disfrutar de una experiencia turística exclusiva e inolvidable.

La firma que tiene al fundador y guía, Pablo González Álvarez, dispone de un equipo de guías locales titulados, expertos y de habla hispana que se encargan de la planificación y logística de las diversas actividades que también abarcan la contemplación de paisajes bucólicos, glaciares, volcanes, fiordos y otras geografías extraordinarias.

Por otro lado, Aldu Experience procura mantener una cercanía con el turista para detectar in situ sus necesidades y actuar en consecuencia. En el caso de que el idioma sea una barrera, la agencia también garantiza personal capaz de guiar en inglés o francés.

Asimismo, la empresa de viajes brinda la opción de personalizar el viaje a través de un formulario en el que hay que detallar algunas informaciones específicas como el tipo de hospedaje o número de personas y donde pueden escogerse tanto las actividades a efectuar como el transporte.

Tour Aurora Boreal: un espectáculo mágico El Tour Aurora Boreal de Aldu Experience refleja uno de los motivos por los que Islandia es considerada por el turismo como la “joya de Europa”.

A través de una planificación prevista entre los meses de septiembre y marzo, la agencia ejecuta tours en grupos reducidos de 6 y 12 personas para que los visitantes no solo aprecien la magnificencia de las auroras boreales, sino también los icebergs, géiseres, volcanes, escenarios nevados y montañosos, aguas termales y otros paisajes de la isla en pleno invierno.

Según indica la empresa, el tour prevé la inclusión de un guía titulado (de habla hispana), siete noches en hoteles de 3 y 4 estrellas, desayunos y algunas cenas fuera de la capital islandesa; pero no contempla la totalidad de las comidas, vuelos ni bebidas.

El servicio de la agencia Aldu Experience, en efecto, tiene como prioridad esencial tanto el cuidado como la organización de una experiencia turística única y personalizada para el cliente.