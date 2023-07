Instalación de placas solares de balcón con Solomnia

El consumo de energía solar aporta varios beneficios a las viviendas. Las placas solares permiten disminuir los costos en las facturas mensuales de luz y ayudan a combatir el deterioro ambiental mediante el uso de energías renovables. Sin embargo, no todos los hogares disponen de suficiente espacio para realizar estas instalaciones.

Frente a estos escenarios, una de las alternativas más eficaces son las placas solares de balcón, una instalación eficiente, adaptable y totalmente reglamentaria, incluso en comunidades de vecinos. Sin embargo, para obtener una instalación eficaz, es importante recurrir a expertos en este tipo de proyectos, como Solomnia.

Una solución en eficiencia energética adaptable a cualquier vivienda Solomnia es una empresa especializada en el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos de todo tipo, incluyendo las placas solares de balcón. Este tipo de instalaciones consiste en un pequeño conjunto de paneles solares que se instalan directamente en la terraza o balcón de la vivienda y cuentan con una conexión hacia cualquier tomacorriente del hogar.

Estos sistemas son mucho más compactos que las instalaciones más convencionales de placas solares. Sin embargo, esto les permite adaptarse a viviendas con áreas reducidas o ubicadas en comunidades de propietarios. Al integrarse directamente al balcón, no interviene ni tiene repercusiones sobre la propiedad de otros vecinos, por lo que no se necesita de la autorización de la comunidad para su instalación.

El equipo de Solomnia ofrece un servicio global en la implementación de este tipo de proyectos, el cual integra en un solo paquete la programación, fabricación y puesta en marcha de las instalaciones, junto con los servicios de mantenimiento, repuestos e incluso cobertura total en la cadena de suministros. Además, cada propuesta viene acompañada de un minucioso trabajo de campo y análisis de situación, para evitar cualquier incidencia o complicación inesperada.

Las ventajas de instalar paneles solares en el balcón del hogar Las placas solares de balcón ofrecen varias ventajas a sus usuarios. Algunas de ellas están relacionadas con los beneficios propios de un sistema fotovoltaico, como la significativa reducción en las tarifas mensuales de luz, así como el aporte que representa el uso de energías renovables para el medioambiente.

Sin embargo, estos no son sus únicos beneficios, ya que este tipo de paneles solares también destaca por su ligereza y versatilidad. Gracias a estas características son placas fáciles de transportar y movilizar a través de la vivienda, lo que simplifica su implementación. Además, estas instalaciones no requieren obras complejas o invasivas, ya que solo se necesita colocarlos en alguna pared o en la propia barandilla del balcón.

Estas cualidades permiten ahorrar varios costos en su instalación, lo que se traduce en precios asequibles y convenientes para los usuarios. Con Solomnia, todas estas ventajas se combinan con un servicio completo e integral, que garantiza altos estándares de calidad en cada etapa del proceso de implementación.