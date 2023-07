Move to cloud, ¿por qué las compañías están migrando a la nube?

La migración a la nube o move to cloud es el proceso de mudar la información desde los servidores físicos locales hasta un servidor remoto. Este tipo de servidores es provisto por una empresa especializada o proveedor de nube pública. Es una tendencia en auge por las múltiples ventajas que representa.

Los expertos de la firma SOAINT explican que existen varios tipos de migración y su elección depende de las necesidades y expectativas de cada cliente. Enumeran la migración de data center, migración a nube híbrida, de nube a nube y migración de aplicaciones, bases de datos y sistemas centrales.

Los tipos del move to cloud Sobre los tipos de move to cloud que ponen en práctica las empresas, algunas utilizan la migración de data center. Esta consiste en mover la información desde el servidor propio de la compañía hasta el de un proveedor ubicado en instalaciones acondicionadas y bien aseguradas. Cuando la migración es de nube híbrida implica un traslado parcial de la data y resulta muy útil para mantener copias de seguridad.

En los casos de migración nube a nube, la empresa contratante del servicio mueve data entre distintos proveedores de este servicio. Es muy conveniente para aprovechar valores agregados, precios y servicios en el mercado. Por su parte, la migración de aplicaciones, bases de datos y sistemas centrales radica en mover cargas de trabajo.

Importancia del move to cloud para la empresa La razón principal que tienen las empresas para realizar el move to cloud es el resguardo de la información. La alta incidencia de ciberataques como el ransomware ha originado que muchas empresas grandes, medianas y pequeñas deban proteger su información. El move to cloud es clave en esta seguridad porque proporciona un espacio totalmente encriptado para almacenar toda la data corporativa.

No obstante, los especialistas de SOAINT destacan también otros procesos que se benefician con la migración a la nube. Por ejemplo, el migrar las cargas de trabajo abarata el mantenimiento de aplicaciones y su uso se vuelve más confiable y rápido. Con la data en la nube se pueden usar soluciones informáticas más escalables, sin necesidad de comprar nuevos equipos.

Otros factores muy valorados que posibilita el move to cloud es el acceso a las API y a herramientas de desarrollo basadas en la nube. Estas son más flexibles y versátiles porque generalmente contemplan una mayor cantidad de recursos. El equipo de SOAINT afirma que todo depende del proveedor y la empresa que comercialice el servicio de cloud.