Diferenciales superinmunizados Schneider, disponibles en la tienda Cadenza Electric

Tanto en el hogar, como en los comercios y las industrias, existen sistemas eléctricos que desempeñan diversas funciones vitales, en los que la seguridad es primordial.

En este sentido, los distintos componentes de una instalación cumplen roles abocados no solo a la distribución del suministro de energía, sino también a garantizar la seguridad de los usuarios y los equipos eléctricos para prevenir incidentes.

Tal es el caso de los diferenciales superinmunizados, uno de los elementos fundamentales de protección avanzada de las instalaciones eléctricas. A diferencia de los diferenciales convencionales, los diferenciales superinmunizados Schneider, disponibles en el amplio catálogo de Cadenza Electric, distinguen amenazas reales de falsas alarmas, ofreciendo un resguardo superior y eficiente.

Diferenciales superinmunizados Schneider: protección avanzada para instalaciones eléctricas Además de garantizar la distribución adecuada de la energía, es crucial proteger a los usuarios y a los equipos de posibles accidentes. Para eso, todas las instalaciones eléctricas deben contar con diferenciales, dispositivos diseñados para detectar corrientes de fuga a tierra y desconectar el circuito eléctrico en caso de que se supere cierto umbral de sensibilidad.

Sin embargo, los diferenciales convencionales tienen una limitación, y es que pueden dispararse de manera inadvertida por sobretensiones o falsas alarmas, lo que resulta en cortes de suministro innecesarios. Aquí es donde entran en juego los diferenciales superinmunizados. Estos dispositivos avanzados ofrecen una protección más precisa y selectiva al distinguir entre amenazas reales y falsas alarmas.

Gracias a la incorporación de filtros de altas frecuencias, los diferenciales superinmunizados pueden identificar las derivaciones a tierras genuinas, mientras ignoran las situaciones que no representan un peligro real. Esto se logra a través de condensadores conectados a tierra, que permiten circular corrientes de fuga constantes a frecuencias específicas.

Beneficios clave de los diferenciales superinmunizados Schneider Disponibles en la tienda online de Cadenza Electric, los diferenciales superinmunizados fabricados por la empresa Schneider ofrecen varios beneficios en comparación con sus contrapartes convencionales.

En primer lugar, evitan los cortes intempestivos al discriminar entre situaciones de riesgo y falsas alarmas. Esto significa que los usuarios no experimentarán interrupciones indebidas en el suministro eléctrico, lo que puede ser especialmente beneficioso en entornos industriales y comerciales.

Además, los diferenciales superinmunizados son ideales para entornos donde se utilizan múltiples equipos eléctricos simultáneamente. Los picos de sobretensión generados al arrancar motores u otros dispositivos de alta demanda no activan este diferencial de forma incorrecta, lo que garantiza un suministro estable y confiable.

Por lo tanto, los expertos en el campo de la electricidad suelen sugerir la instalación de diferenciales superinmunizados en aquellas situaciones donde los diferenciales convencionales se disparan con frecuencia sin una causa justificada. Esta actualización en la protección eléctrica puede proporcionar una mayor tranquilidad y evitar interrupciones molestas o costosas en el suministro de energía.

Esta opción revolucionaria de protección en entornos residenciales, comerciales e industriales se encuentra en Cadenza Electric, una tienda especializada en productos eléctricos industriales que provee y distribuye todo tipo de artículos para instalaciones eléctricas a un precio accesible y competitivo.