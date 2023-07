SEGOFINANCE comercializará un seguro de ahorro garantizado al 2,20% + 2%

SEGO Funds ha anunciado recientemente la comercialización de un seguro de ahorro garantizado que ofrece un 2,20 % de interés neto con la opción de optar a un 2% adicional En un momento como el actual donde los tipos de interés no han hecho más que aumentar, llevando el euribor a cotas del 4%, la realidad en España es que existe muy poco interés por parte de los bancos y entidades financieras en general por retribuir los depósitos o imposiciones a plazo, a un interés atractivo.

Pocas son las opciones que hasta la fecha se han lanzado por parte de las entidades, y en la mayoría de los casos, suelen tener un máximo de contratación y algún tipo de vinculación.

Pero poco a poco el mercado se va moviendo y aparecen nuevos jugadores que quieren captar el ahorro de los inversores, ofreciendo rentabilidades más atractivas.

Es el caso de SEGO Funds la línea de inversión en Cestas indexadas, temáticas y planes de pensiones del Grupo SEGOFINANCE que ha comunicado la comercialización de FlexiPlus, un producto de ahorro garantizado de la aseguradora MEDVIDA partners, que ofrece un 2,20% de interés neto con opción a conseguir un 2% adicional, .

El tipo de interés neto remunerado está condicionado a la evolución del euribor a 12 meses menos el 1% y gastos, situándose en un tipo neto para el segundo semestre del 2023 en el 2,20%.

Además, si el producto se contrata antes del 30/09/2023, el cliente optará a un 2% adicional para las aportaciones realizadas hasta esa fecha, con la condición de mantener ese saldo en los siguientes dos años.

No tiene ninguna vinculación y a diferencia de los depósitos que se contratan por un plazo de tiempo determinado (habitualmente entre 6 y 24 meses) en el caso de los seguros de vida-ahorro su duración es indefinida.

Otra ventaja de este tipo de productos, es que los intereses se acumulan, por lo que los clientes no tributan por las plusvalías hasta que rescaten su dinero.

En cuanto a los límites de contratación, informan que el producto puede ser contratado desde 600€ hasta un máximo de 1.000.000€, siendo muy atractivo a grandes patrimonios (para los que las ofertas actuales están muy limitadas en importes máximos) a la vez que muy accesible para permitir a cualquier pequeño ahorrador sacar una rentabilidad a su dinero.

El dato más destacable sin duda, es el compromiso de MEDVIDA con sus clientes para este tipo de productos, dado que siempre ha proporcionado rentabilidades positivas, incluso en periodos con el EURIBOR en negativo como muestra la siguiente tabla comparativa.

Todo esto hace de este producto una opción ideal para aquellos inversores que busquen la tranquilidad de un producto garantizado. Encontrar más información en este enlace o si se prefiere agendar una llamada con un especialista de SEGO Funds directamente, reservar cita aquí.