Impacto del dólar en los mercados: la influencia de la política monetaria de EEUU en el rumbo de la bolsa

CEO de Freedom Holding Corp. y fundador de Freedom Finance Europe, Timur Turlov, comparte su visión sobre el impacto del mercado de valores en el dólar estadounidense y revela sectores clave para los inversores Las discusiones sobre la política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) han captado una atención significativa sobre la economía de Estados Unidos y su impacto potencial en el dólar estadounidense y el mercado de valores. Timur Turlov, reconocido experto en el campo financiero, CEO de Freedom Holding Corp. y fundador de Freedom Finance Europe, comparte su visión sobre esta situación.

Con las expectativas de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la FED del 26 de julio, después de una pausa en junio, el enfoque se centra en la continuación del endurecimiento monetario impulsado por el sólido desempeño de la economía nacional, en particular, el mercado laboral y el consumo notablemente resilientes.

Según Turlov, estas expectativas están alineadas con las previsiones de la comunidad de inversionistas para el resto del año, lo que sugiere que es probable que el aumento de tasas de julio sea el último del año. En caso contrario, la Reserva Federal corre el riesgo de desencadenar una recesión en lugar de un "aterrizaje suave" de la economía, algo que parecía imposible el año pasado para la mayoría de los participantes del mercado.

Se espera que el fin del ciclo de incremento de tasas provoque que el índice del dólar (DXY) caiga dentro del rango de 90 a 100 puntos y que muestre cierta debilidad en los próximos 12 a 18 meses. Sin embargo, Turlov enfatiza que no se espera una caída significativa del dólar, ya que sigue siendo una de las monedas más estables del mundo.

Para los inversores minoristas, el momento que vive el dólar es un factor positivo. Los aspectos desfavorables de la debilidad de la moneda se compensan con los ingresos internacionales y, lo que es más importante, el interés de los inversores extranjeros. Turlov destaca que, a finales del primer trimestre, las empresas que generan más del 50% de sus ingresos en Estados Unidos registraron un aumento de más del 6% en sus ganancias y un incremento de casi el 3% en sus beneficios. Entre estas empresas se encuentra un gigante como Amazon (AMZN), que impulsó el crecimiento del S&P 500 en la primera mitad del año. Por otro lado, las empresas que generan más del 50% de sus ingresos fuera de Estados Unidos reportaron una disminución de más del 2% en sus ingresos y del 10% en sus ganancias durante enero a marzo.

En conclusión, Turlov sugiere que probablemente sean las corporaciones con una alta proporción de ingresos internacionales las que puedan brindar a los inversores mayores ingresos que otros miembros del S&P 500. Como resultado, se espera que el índice general del mercado siga aumentando a lo largo del año, pero a expensas de las acciones con predominio de ganancias extranjeras.

En este contexto, entre los sectores clave a tener en cuenta se encuentran los productos básicos y la tecnología. Esto incluye a gigantes tecnológicos como Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) y Nvidia (NVDA), así como a empresas industriales como Linde (LIN), Air Products and Chemicals (APD) y Freeport-McMoRan (FCX), junto con la compañía de telecomunicaciones T-Mobile (TMUS) y Meta Platforms (META).

Acerca de Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios de corretaje, como negociación de valores, estudio y asesoramiento de inversiones, así como servicios de banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros y banca. Freedom Holding Corp. opera en 15 países y atiende a clientes de EE.UU., Europa y Asia Central.

Acerca de Freedom Finance Europe

Freedom Finance Europe, la división europea de Freedom Holding Corp., es el único corredor de bolsa con sede en la Unión Europea listado en el NASDAQ, con más de 5500M€ bajo gestión. El Grupo es una compañía de inversión internacional con una capitalización bursátil de más de USD 4500M.

A través de su plataforma online (web y app) Freedom24, ofrece a los operadores acceso directo a 15 mercados bursátiles mundiales, como NYSE, Nasdaq, LSE y Euronext, entre otros. Freedom Finance Europe está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para prestar servicios a clientes de la UE. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings. Con sede en Limassol, la empresa cuenta con agentes vinculados y oficinas de representación en Berlín, Madrid, París, Milán, Viena, Varsovia y Atenas.

