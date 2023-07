Inserta Empleo lleva a las empresas su lucha contra la violencia de género en las mujeres con discapacidad

Lanza ‘Está en tu mano’, la nueva acción de sensibilización ‘Mujeres en Modo ON VG’, proyecto que pretende empoderar a la mujer con discapacidad víctima de violencia de género a través de la formación y de su inclusión en el mercado laboral Fundación ONCE e Inserta Empleo lanzan la acción de sensibilización ‘Está en tu mano’ una iniciativa que se enmarca en su proyecto ‘Mujeres en Modo ON VG’, con la que pretenden concienciar al entorno de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, y a la sociedad en general sobre esta lacra. Para ello cuentan con el apoyo de empresas y otras entidades claves para darle voz.

Fundación ONCE e Inserta Empleo detectaron en el año 2017 la necesidad de incorporar en sus entrevistas de intermediación laboral la variable violencia de género, aunque fue en el año 2020 cuando pusieron en marcha, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ‘Mujeres en Modo ON VG’ un proyecto específico para ayudarlas a recuperar sus vidas mediante su empoderamiento a través de la inclusión laboral. Desde entonces, han atendido a más de 2.000 mujeres yconseguido más de 600 inserciones laborales, pero todavía queda mucho por hacer.

Así ‘Está en tu mano’ nace para atraer al tejido empresarial hacia el proyecto y colaborar en la detección de los casos, poniendo en valor la corresponsabilidad social frente a esta realidad todavía oculta. Y es que,según datos de la ‘Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019’ –la última ofrecida por el Ministerio de Igualdad y la primera que incluye a las mujeres con discapacidad- el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja, frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad.

A través de una web y un número de teléfono gratuito (900 670 557), esta iniciativa facilita a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y a su entorno el contacto con el equipo técnico experto que analizará cada caso. En todo momento, los datos personales y el testimonio serán tratados con absoluta confidencialidad.

‘Está en tu mano’ ofrece 4 recomendaciones para identificar este tipo de situaciones y prestar ayuda:

‘Observa’. Mantenerse alerta ante cualquier indicio de violencia para evitar llegar a una situación de riesgo. ‘Cuéntalo’. Ayuda a visibilizar esta realidad oculta. ‘Pide ayuda’. "No estás sola, en el entorno hay profesionales que pueden aconsejar". ‘Está en tu mano’. Contactar con los profesionales que están para ayudar. Ana Pilar Cruz Boluda, directora Global de Programas y Proyectos de Inserta Empleo y Fundación ONCE y directora del proyecto, asegura que "forma parte también del proyecto ‘Mujeres en Modo ON VG’ buscar aliados, informar y sensibilizar a los agentes sociales invitándoles a participar activamente. Es así como a través de ‘Está en tu mano’, algunas empresas colaboran difundiendo el proyecto y facilitando a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género el pedir ayuda, a la vez que conciencian a sus plantillas y sociedad en general sobre esta realidad todavía oculta".

Colaboran con esta iniciativa las empresas del Foro Inserta Responsable: ILUNION Hotels, Contact Center BPO, Retail y Lavandería; COFARES; Ibermutua; Alcampo; Forum Sport; Repsol y Eroski Hipermercados y Supermercados. Esta última y ONCE participarán replicando la acción de sensibilización de forma digital.

‘Mujeres en Modo ON-VG’, se enmarca en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), que desarrolla Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el fin de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.