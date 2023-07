Trasladarse a los años 90, 'sin géneros, ni clases', con la voz urbana de Nawi

La cantante Naroa Franco saca una nueva faceta con su último lanzamiento, Me Clavé, trasladando a los oyentes a la época de los 90, con toques pop, pero sin perder su esencia personal. Un proceso que viene marcado por un cambio personal y que dará mucho que hablar.

La artista bilbiana presentó el single en directo en el Orgullo LGTBI+, de Móstoles y de Madrid. Además, se podrá ver este verano actuando en directo en Granada y Zaragoza, entre otros.

Su objetivo es llegar con su música a la nueva Generación Millennial, sin géneros, ni clases en un mundo cada vez más globalizado. Desde sus inicios se ha visto cómo le da un giro a las letras del género musical urbano para reivindicar el empoderamiento femenino.

Su comunidad supera los 200K followers y en TikTok ha pasado la barrera del millón de likes. Un escaparate en el que se puede ver a la artista posar en los photocalls de eventos relevantes y realizar colaboraciones con grandes firmas.

¿Quién es Nawi? Naroa Franco Pascual, conocida profesionalmente como Nawi, es una cantante de veintiún años de origen vasco que acumula más de doscientos mil seguidores en sus redes sociales y más de un millón de likes en TikTok. Su objetivo lo tiene muy claro, llegar a triunfar en el mundo de la música como cantante y convertirse en una creadora de contenido reconocida en el mundo de las redes sociales. De hecho, recibió clases de canto y de piano desde pequeña, y se dedica desde hace dos años en cuerpo y alma a hacer música.

¿Su estilo? Urbano- elegante son las claves que le definen, aunque nunca falta el toque de brillo en sus outfits. Y, aunque reconoce que se inspira en todo tipo de artistas y estilos musicales, su referente principal es Karol G.

Su nombre artístico Nawi, proviene de la lengua indígena náhuatl y significa cuatro, número de la suerte de la cantante y que, además, lleva tatuado. El significado unido al parecido con su nombre real fue lo que finalmente le hizo decantarse por él.

Cuatro singles que superan el millón de visualizaciones Nawi cuenta con una decena de canciones ya publicadas en diversas plataformas como Spotify o YouTube. Entre ellas, hits como La Popi, La Nueva o Tu No lo Pillas superan el millón de visualizaciones. De hecho, su primer single Salvaje consiguió más de 2 millones de visualizaciones en YouTube en apenas 3 meses.

Además, el pasado mes de marzo, 12 de la noche consiguió posicionarse entre los cien primeros puestos dentro de la playlist de Amazon Music.

Desde J Cruz, hasta Alex Lemoxx Su último lanzamiento, Me Clavé, ha sido compuesto por J Cruz, escritor de letras de Omar Montes y Lola Índigo, entre otros. Además, cuenta con doce discos de platino.

Por otro lado, en marzo colaboró con Marshall, coreógrafo de grandes artistas, para crear un trend del sencillo 12 de la noche. Tampoco se puede olvidar que el año pasado lanzó Ojalá, con la colaboración de Alex Lemoxx, reconocido DJ colombiano que reside en España.

Más allá de la música: de modelo a influencer Desde pequeña ha tenido el baile y la canción dentro de sus venas, por ello, no ha dudado en poner en marcha su sueño, convertirse en una gran artista y darlo todo en el escenario. El modelaje es otra rama que no se le escapa a este joven talento. Con tan solo quince años, algunas agencias ya pusieron el ojo en ella y obtuvo el título de modelo profesional. Ha trabajado para diseñadores como Ion Fiz o María de la Fuente, entre otros.

La moda, la belleza, el lifestyle y la música marcan la línea editorial de Nawi. Sus redes sociales se basan en estas cuatro ramas fundamentalmente para crear el contenido en ellas. El maquillaje es su momento favorito del día para grabar tiktoks.

Cuenta con una comunidad que roza los 200k mil seguidores en TikTok y los 50 mil en Instagram. Además, en la primera ha superado el millón de likes. Un escaparate en la que se puede ver a la artista colaborando con marcas de la talla de Guess, Footlocker o Lefties. Y posar en photocalls de grandes eventos como la Pool Party de Cosmopolitan o el cierre de Madrid Fashion Week. Tampoco se pierde eventos de Tezenis, ni estrenos de cine.