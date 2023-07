Diseñar el catálogo ideal para representar a una empresa, por Miratel

Contar con un catálogo digital permite a las empresas mejorar su visibilidad en la web, redes sociales y otros canales; brindar información siempre accesible y detallada sobre sus productos y servicios a clientes y público objetivo; así como facilitar la constante actualización y fortalecer las estrategias de marketing de la compañía. Sin embargo, tener a disposición una versión impresa trae otros valores añadidos, como llegar a audiencias no digitales, ofrecer experiencias físicas y de fidelización, aportar prestigio y complementar la personalización en la comunicación. Por ello, Miratel ofrece sus servicios de diseño de catálogo digital e impreso.

La importancia de tomar lo mejor de la comunicación digital e impresa La visibilidad en los canales digitales a través de un catálogo es fundamental para obtener un mayor alcance y presencia, en la medida en que este material sea empleado en estrategias de marketing y campañas publicitarias. Asimismo, el catálogo digital es un recurso para exponer detalladamente los productos y servicios a través de la conjunción de los aportes visuales, gráficos y textuales a la hora de transmitir datos como precios, beneficios y características relevantes. Adicionalmente, ante potenciales cambios en la oferta de la empresa, el catálogo digital siempre será una opción fácilmente actualizable y efectiva para transmitir tales ajustes en cualquier momento durante los siete días de la semana.

Por su parte, el catálogo impreso es un recurso complementario y clave para comunicar a aquellas audiencias que no transitan con frecuencia el mundo digital y se siente más cómodas interactuando con material impreso. Este valor añadido no debe menospreciarse si se tienen en cuenta preferencias y hábitos de consumo, como que el 63 ? los internautas prefieren leer libros en impreso que en digital.

Asimismo, el catálogo impreso genera experiencias físicas particulares a partir del tacto, en una aproximación más tangible hacia los servicios y productos de la compañía, fortaleciendo la conexión emocional y la fidelización de usuarios y potenciales clientes. En esta línea, la disposición de estos materiales en oficinas y lugares, habitualmente frecuentados por el público objetivo, puede aportar una mayor recordación, sobre todo teniendo en cuenta los torrentes tan grandes de información que se mueven en el escenario digital y que tienden a distraer a las audiencias. Finalmente, un catálogo impreso en papel de buena calidad brinda valores añadidos en cuanto al prestigio y la credibilidad de una compañía, y si se generan diferentes modelos para responder a la segmentación de público objetivo, se puede sumar puntos en materia de personalización.

Servicios integrales para la generación de catálogos Teniendo en cuenta todo ello, el equipo de expertos de Miratel brinda los servicios de diseño, generación de imagen empresarial, posicionamiento, definición de objetivos, branding y rebranding. De tal forma que los catálogos, tanto digitales como impresos, de empresas y marcas, logren captar la atención de las personas, sean atractivos e influyan en la toma de decisiones para mejorar las ventas y lograr una clara diferenciación frente a los competidores.