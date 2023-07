La nueva promesa de valor de Oceania Cruises, 'Simplemente MÁS'

Tras la reciente inauguración de su nuevo buque Oceania Vista, Oceania Cruises lanza su nueva promesa de valor: “Simplemente MÁS”.

Crédito para excursiones en tierra de hasta 1.600 dólares, y bebidas incluidas como champán, vino y más, se combinan para ofrecer el mejor valor a bordo.

Oceania Cruises, la compañía de cruceros de lujo líder en gastronomía a bordo, tras la inauguración de su barco más nuevo y esperado, Oceania Vista, lanza la nueva promesa de valor: Simplemente MÁS.

Gracias a esta nueva propuesta, desde el 01 de julio, los huéspedes reciben mayor valor en su crucero, con prácticamente todo lo que desean incluido en su tarifa de viaje: Desde un generoso crédito de excursiones en tierra de hasta 1.600 dólares por camarote para gastar en tours de su elección, hasta el paquete de bebidas house select, disponible durante el almuerzo y la cena, con docenas de champanes vintage, vinos premium y cervezas internacionales a elección; ahora incluidos.

El nuevo y extraordinario nivel de inclusiones se añade a las comodidades siempre incluidas de la línea: cenas gourmet con The Finest Cuisine at Sea® sin coste de reserva en restaurantes de especialidades; tés y cafés, refrescos y agua® Vero sin gas y con gas; servicio de habitaciones las 24 horas; wifi ilimitado; y clases de gimnasia.

Oceania Cruises ofrece más de 8.000 opciones de tours inmersivos, educativos y únicos en sus más de 600 puertos de escala. Los viajeros pueden optar por explorar ciudades icónicas y bulliciosas, gemas menos conocidas e islas tranquilas en la misma navegación gracias a los itinerarios intensivos de destino de la línea.

El crédito para excursiones en tierra varía según la duración del viaje, desde 600 $ por camarote para un itinerario de 7 a 9 días, hasta 1.600 $ en viajes de 31 a 35 días. El crédito se puede canjear por cualquiera de las excursiones, incluidos los Food & Wine Trails Tours y Culinary Discover Tours™ diseñados para expertos gastronómicos; los Go Green Tours centrados en la sostenibilidad, así como lujosas excursiones con automóvil privado y conductor.

La nueva promesa de valor Simplemente MÁS, que reemplaza la tarifa O-Life Choice, incluye el paquete de bebidas house select con champanes y vinos de etiqueta premium, y más de 20 cervezas estadounidenses e internacionales, durante el almuerzo y la cena.

"Nuestros huéspedes aprecian la buena comida y el buen vino, y siempre hemos incluido todas las especialidades gourmet. Ahora estamos encantados de poder ofrecerles una generosa variedad de vinos, no solo vertidos de la casa, para elegir, además de champanes y cervezas para disfrutar también. Con más de tres docenas de opciones de vinos en oferta, y una amplia gama de cervezas, así como vinos espumosos de etiqueta premium y champanes, hay algo para todos los paladares", dijo Del Río.

Las reservas para los huéspedes que naveguen antes del 1 de octubre de 2023 permanecerán sin cambios con los servicios incluidos como se seleccionó originalmente.

Creada para elevar la experiencia del huésped, la promesa de valor de Oceania Cruises entró en vigor para todas las nuevas reservas confirmadas desde el 1 de julio de 2023, y con fecha de salida desde el 1 de octubre de 2023.