Float Your Boat Ibiza, por qué optar por los night clubs de Ibiza en crucero

Ibiza se consolida como un destino por excelencia durante los meses de verano para turistas de todo el mundo. La isla, reconocida por la fiesta y su gran paisaje natural, se convierte en el sitio elegido por todo tipo de viajero, ya sean vacaciones con amigos, en pareja o con la familia. De su gran éxito se deriva la amplia oferta nocturna de night clubs en Ibiza así como la multiplicidad de actividades disponibles para llevar a cabo.

En ese sentido, Float Your Boat Ibiza es una empresa que permite disfrutar al máximo de la famosa isla con diferentes planes que se adaptan a las preferencias y gustos de todos los usuarios.

La fiesta, un elemento de referencia de la isla La vida nocturna y la fiesta es uno de los elementos que más se destacan de Ibiza, ya que a lo largo de los años en esta isla se han establecido grandes discotecas y fiestas nocturnas reconocidas a nivel mundial. Reconocida por ello, son muchas las personas que se desplazan hasta allí para disfrutar de algunos de los mejores locales, DJ y fiestas. Sin embargo, hay otras alternativas que pueden resultar una gran opción. Si lo que se busca es disfrutar con amigos de una buena velada, la compañía Float Your Boat Ibiza cuenta con una propuesta que aúna los dos grandes motivos por los que viajar a Ibiza: el mar y la fiesta. En ese sentido, esta empresa cuenta con la opción de celebrar una fiesta en un barco por las calas más reconocidas de Ibiza de la costa oeste. Esta opción tiene una duración de 3 horas y sirve de antesala a la noche ibicenca. Con la compra de esta actividad se incluye la entrada a 3 discotecas de la isla: O Beach, Eden y Abode.

Con salida los sábados desde el puerto de San Antonio, el crucero de fiesta al atardecer permite disfrutar de DJ, música en directo y un atardecer único. Además, se incluyen dos copas de sangría de bienvenida.

Más propuestas para disfrutar de las calas ibicencas Más allá de los planes para los amantes de la fiesta, Float Your Boat Ibiza tiene a disposición otras actividades para conocer la isla y sus maravillosas calas. En ese sentido, la empresa cuenta con diferentes excursiones que varían según su duración y las actividades que incluyan. Entre las más populares, se puede disfrutar de una salida de 6 horas en barco con parada en Cala Bassa, Cala Conta, Cala Salada y Cala Saladeta, que son algunas de las más reconocidas. Estos planes incluyen también la práctica de deportes acuáticos como paddle surf, snorkel, bodyboard, toboganes de agua... que van dirigidas tanto para personas adultas como para los niños. Además, se puede disfrutar de bebidas como cerveza, sangría, cava, refrescos y agua que se incluyen en el pack, así como de fruta fresca, snacks, pan, bollería, croquetas y dulces Así, la compañía tiene propuestas para todo tipo de turista y se adapta a las preferencias de cada uno de ellos.