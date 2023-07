Franquicias Piensa Network, uno de los modelos de negocio más destacados para emprender este 2023

Para los emprendedores modernos, abrir una franquicia puede ser una excelente forma de obtener altos niveles de rentabilidad, al mismo tiempo que ganan mayor control y libertad sobre sus horarios y disponibilidad. Sin embargo, muchos de ellos pueden tener dudas acerca de cómo franquiciar un negocio, ante su falta de experiencia en este ámbito.

Frente a estas situaciones, una de las mejores soluciones es Piensa Network, una plataforma digital que aporta un concepto de franquicia único e innovador. Aquí, los emprendedores pueden franquiciar su negocio sin necesidad de experiencia previa en el sector, y así obtener un flujo continuo de ingresos económicos.

Un modelo flexible para franquiciar un negocio sin tener mucha experiencia Piensa Network es una consultora de ahorro en todo tipo de servicios esenciales de consumo regular, como sistemas de energía, telefonía fija y móvil, fibra óptica, seguros de todo tipo y mucho más. Al mismo tiempo, maneja un sistema de franquicias en donde sus socios franquiciados no necesitan un local físico ni un stock de productos, y pueden trabajar tanto online como offline desde cualquier punto de España, a su propio ritmo.

Los aspirantes a franquiciados no necesitan larga experiencia en este tipo de negocios, tan solo demostrar su predisposición e iniciativa comercial. Al hacerlo, pasan a ser consultores de ahorro de Piensa Network en su respectiva zona. Con esto, acceden a una cartera de clientes proporcionada por la empresa, junto con una serie de herramientas que les permitirán captar por su cuenta nuevos clientes en su área, y así escalar progresivamente su negocio.

Por su parte, los consultores tienen total libertad y flexibilidad horaria para trabajar desde casa o cualquier otra parte donde se encuentren. También reciben apoyo y formación continua por parte de la central de Piensa Network. Además, sus servicios son de suma transcendencia y utilidad en diversos escenarios, lo que les ayuda a expandir su cartera de clientes y favorece el crecimiento de su negocio.

Las ventajas del servicio de Piensa Network y su modelo de franquicia Convertirse en un consultor de ahorro de Piensa Network es una alternativa que representa varias ventajas. Para empezar, su modelo de negocio aporta un servicio esencial para la sociedad, no requiere cambiar los hábitos de consumo de los clientes. Esto permite crear un negocio altamente escalable, que genera recursos continuos a la vez que contribuye al bienestar social. Además, gracias a su dinámica, tiene una excelente resiliencia ante los factores externos, y no se ve afectado por situaciones extremas imprevistas.

Por otro lado, el modelo de franquicia de este negocio proporciona excelentes oportunidades de crecimiento profesional, como las postulaciones para máster provincial y regional. Estos ascensos implican importantes beneficios y compensaciones económicas adicionales, junto con la responsabilidad de ayudar, supervisar y asesorar a los franquiciados dentro de su zona, para crecer en conjunto dentro de la propuesta de valor de Piensa Network.