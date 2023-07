Todas las etapas educativas en el colegio trilingüe CreaNova

En los últimos años, el sector educativo ha logrado avanzar tras el surgimiento de las nuevas tecnologías, las cuales han permitido estudiar con mayor profundidad áreas como la psicología genética y la neurobiología. Estas y otras áreas han probado que cada individuo pasa por un proceso de crecimiento, maduración y aprendizaje único, el cual es importante guiar con respeto. El colegio trilingüe privado CreaNova es reconocido por trabajar con base en investigaciones y aplicaciones prácticas del sector educativo moderno, incluyendo la integración de la pedagogía Learning by Doing.

CreaNova, centro educativo innovador para todas las etapas educativas El colegio trilingüe CreaNova fue creado con el objetivo de proporcionar a las nuevas generaciones una enseñanza exclusiva e innovadora con base en investigaciones de educación integral moderna. Su pedagogía Learning by Doing acompañada por aportaciones de otras escuelas dan lugar al desarrollo de una enseñanza educativa autónoma. Esta enseñanza está basada en interacciones sensorio-motrices presentes en el mundo real y experimentaciones con materiales sensoriales naturales. Explicado de mejor forma, la pedagogía mencionada enseña a partir de las experiencias y actividades en las que se involucran los individuos en su día a día y en situaciones reales. Por lo tanto, esta se diferencia de la educación tradicional, la cual hasta hace algunos años solo estaba basada en teorías y en prácticas limitadas en experimentación y toma de decisiones. Es importante mencionar que todas las metodologías y enseñanzas implementadas en este colegio trilingüe han sido estudiadas previamente a profundidad y aprobadas por expertos. Además, han sido producto de la aportación de autores reconocidos como M. Montessori, C. Freinet, H. Maturana, B. Lipton, entre otros.

Características clave presentes en el colegio CreaNova Una característica que hace destacar a CreaNova por encima de su competencia es que implementa su pedagogía en todas las etapas educativas (infantil, primaria, secundaria y bachillerato). En cada etapa se respeta la autonomía e iniciativa propia del alumno con base en sus necesidades y edades. Además de esto, en este colegio trilingüe se hablan los idiomas inglés, catalán y español. Esto lo hacen con el objetivo de instruir a los estudiantes paso a paso en el aprendizaje de lenguajes altamente útiles para sus futuros académicos y laborales. CreaNova también ha conseguido posicionarse como un centro educativo pionero en el aprendizaje de ciencias y matemáticas mediante el uso de la inteligencia artificial. Los estudiantes que ven estas materias reciben clases presenciales y acompañamientos de profesionales en estas áreas. Al mismo tiempo, este colegio privado entrega a cada alumno herramientas de IA como McGraw-Hill (aprendizaje adaptativo), Aleks (matemáticas) y Labster (ciencias). Como punto extra, los estudiantes que finalizan el 3º y 4º de ESO y el bachillerato consiguen doble titulación (español y norteamericano).

La pedagogía Learning by Doing de CreaNova se implementa en estudiantes de 3 a 18 años de edad. Esta pedagogía de aprendizaje autodidacta integra áreas esenciales para el futuro como la creatividad, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico y la habilidad de aprender a aprender.