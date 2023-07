Ansiedad por enfermedad (hipocondría), diagnóstico y tratamiento con la ayuda de Baleares Psicología

Hoy en día, las personas tienen un conocimiento más amplio sobre enfermedades como la ansiedad y la depresión gracias a la difusión de información de estas en las plataformas digitales. Sin embargo, esta difusión ha dado lugar al surgimiento de otra enfermedad conocida como la hipocondría, la cual se define como la obsesión de un individuo con creer que tiene una enfermedad grave no diagnosticada.

En Baleares Psicología están disponibles expertos en atención psicológica y salud mental para ayudar a sus pacientes a diagnosticar y tratar la ansiedad por enfermedad (hipocondría).

¿Qué es la hipocondría y cuáles son sus causas? La hipocondría es la preocupación y miedo intenso a sufrir una enfermedad grave o bien tener la convicción de que se sufre de dicha enfermedad. Esto significa que las personas que sufren de hipocondría están en constante miedo por sufrir a causa de una afección e incluso sienten que pueden morir después de la aparición de la patología.

Asimismo, los individuos que sufren de este problema psicológico buscan a menudo en internet o pagan consultas con médicos para verificar si tienen o no la enfermedad. A veces algunas personas con este problema sólo realizan las búsquedas en internet y otros medios apartados de la medicina moderna por miedo a descubrir si están enfermos. El trastorno hipocondríaco puede o no surgir por una causa específica. Por supuesto, existen diferentes causas como el estar expuesto a noticias que mencionen la enfermedad y sus síntomas o estar cerca de individuos que la padezcan. Además, la hipocondría puede generarse en un entorno familiar donde es frecuente la preocupación excesiva ante cualquier pequeño síntoma relacionado con ciertas afecciones.

La hipocondría y la ansiedad La ansiedad es conocida como un sentimiento de temor e inquietud provocado por una reacción normal al estrés. Este sentimiento es positivo en diversas situaciones, ya que mantiene a la persona alerta o motivada para la resolución de un problema o reto. Sin embargo, la ansiedad se convierte en un estado mental severo cuando surge con frecuencia y afecta el bienestar y estilo de vida de un individuo.

La hipocondría o hipocondriasis también es llamada trastorno de ansiedad por enfermedad, ya que como su definición lo indica es una preocupación obsesiva por tener o contraer una enfermedad. Por lo tanto, la hipocondriasis puede dar lugar al surgimiento de trastornos severos como la ansiedad crónica, crisis de pánico y depresión grave.

Oscar Remiro Esteban, psicólogo de Baleares Psicología, explica que la ansiedad por enfermedad o hipocondría puede ser tratada con facilidad. Para ello, ofrece a sus pacientes sus sesiones y asesorías personalizadas que se basan en toda su experiencia y conocimiento de la afección para generar resultados efectivos en poco tiempo.

Baleares Psicología ayuda a las personas a conseguir el equilibrio y bienestar mental que necesitan para tener un estilo de vida saludable tanto en el ámbito personal como profesional.