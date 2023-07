Flor de Mayo lanza una bruma corporal para el verano que hidrata, perfuma y aporta brillo

Shimmer Body Mist, el Body Mist con efecto Glitter que está en todos los bolsos este verano Las brumas corporales llevan colándose en los bolsos y neceseres veraniegos varias temporadas y son sin duda la mejor opción para cuidar el cuerpo durante el verano. Y Flor de Mayo, haciéndose eco de esta tendencia, ha decidido lanzar su línea propia. Pero no una línea cualquiera, sino una gama a la que le ha añadido ese plus que todo el mundo venía pidiendo: un efecto Glitter para ayudar a resaltar el moreno.

Desde que salió a la venta tanto en DRUNI como en la e-shop de la firma, el Shimmer Body Mist, se ha convertido en un favorito para las amantes del verano, siendo un imprescindible en todos los bolsos y neceseres.

Y el por qué es sencillo. Porque el Shimmer Body Mist no solo hidrata y refresca la piel, sino que además potencia el bronceado creando un sensual efecto satinado que está enamorando a todas las que lo descubren.

"Queríamos sorprender a nuestros seguidores este verano con un nuevo lanzamiento con producto en tendencia", afirma el equipo de Flor de Mayo. "Después de analizar cuidadosamente el mercado y escuchar las demandas de nuestros fieles consumidores, decidimos apostar por el 'Shimmer Body Mist'. Nunca antes habíamos creado una línea de brumas corporales con un efecto brillante y deslumbrante. Estamos seguros de que se convertirá en un imprescindible en los bolsos y neceseres veraniegos durante mucho tiempo", concluyen desde la firma.

Por eso, tanto si en verano prefieres las brumas a los perfumes como si no, este descubrimiento va a enamorarte ya que además al estar diseñadas bajo un formato muy práctico, pueden caber en cualquier tipo de bolso y no suponen ningún impedimento a la hora de diseñar tu look ni mancharlo.

Tres aromas inspirados en las tendencias del verano

La nueva línea ha sido lanzada al mercado en tres aromas diferentes, cada uno de ellos inspirado en las tendencias veraniegas 2023.

Delicious Addiction, es la fragancia de tonos morados que fusiona notas florales con toques afrutados de melocotón, frambuesa y coco bajo un toque de coñac adictivo; Passionate Romance es la bruma más sensual y elegante gracias a las notas de orquídea silvestre, peonía y un sutil toque de almizcle; y por último, Magnetic Storm, la fragancia más oriental al estar especiada con acordes de frambuesa y mandarina, flores blancas y un fondo especiado y sensual.