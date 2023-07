FP Pro analiza las propuestas de los principales partidos políticos del 23J sobre Formación Profesional

Con la tasa de paro juvenil más alta de la zona euro, la respuesta de los principales partidos políticos en cuanto a Formación Profesional necesitan ser más sólidas y efectivas. Los principales partidos políticos de las próximas elecciones 23J coinciden en la necesidad de ofrecer nuevas titulaciones que se alineen con las demandas del mercado laboral y promover microformaciones En el marco de las próximas elecciones del 23J, las propuestas de los principales partidos políticos, según las encuestas, en relación con la Formación Profesional, han sido objeto de análisis y evaluación por parte de FP Pro, una institución educativa especializada en este ámbito. A través de un detallado examen de las diferentes propuestas del PSOE, PP, Sumar y Vox, FP Pro destaca tanto los elementos positivos como las carencias que han identificado en los programas de los partidos principales. Hay que tener presente que la Formación Profesional se posiciona como una herramienta clave para abordar uno de los desafíos más apremiantes de la sociedad española: el desempleo juvenil. Con una tasa de paro juvenil que continúa siendo la más alta de la zona euro, alcanzando un diferencial preocupante de 16,9 puntos porcentuales en comparación con otras franjas de edad, es evidente que se necesita una respuesta sólida y efectiva por parte de los partidos políticos.

En términos generales, FP Pro destaca que todos los partidos coinciden en la necesidad de ofrecer nuevas titulaciones que se alineen con las demandas del mercado laboral y promover la formación a lo largo de la vida mediante microformaciones. Asimismo, resaltan la importancia de ampliar el número de plazas de FP y fortalecer la internacionalización de este tipo de educación, así como la implementación de la modalidad dual, que ha demostrado tener altos índices de inserción laboral. Sin embargo, FP Pro también ha identificado algunas deficiencias en las propuestas de los partidos políticos.

En primer lugar, se echa en falta una mayor claridad en cuanto a la oferta de nuevas especialidades, especialmente en términos de los procesos que se seguirán para su implementación y actualización acorde con las demandas del mercado. FP Pro propone que las microformaciones jueguen un papel protagonista en este aspecto, debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación.

Otro aspecto que no se menciona en las propuestas es la implementación de un sistema de becas que permita a los estudiantes elegir los centros de formación, como una forma de agilizar y expandir la oferta de plazas de manera más eficiente y económica. Además, se destaca la falta de detalle sobre la aplicación de la modalidad dual en todos los ámbitos de la FP, ya que existen zonas donde no hay suficiente tejido empresarial para soportar este tipo de enseñanza.

La formación del profesorado es otro punto que FP Pro considera que debe abordarse de manera más precisa, estableciendo mínimos y criterios de obligado cumplimiento para los centros de formación, así como una regulación de las atribuciones docentes y las cargas de trabajo. Además, se propone que el proceso de acreditación de competencias se realice desde los propios centros de FP, vinculándolo a la matriculación de los candidatos y permitiendo una formación más fluida.

Por último, se destaca la falta de mención al proceso de reconocimiento de equivalencias y convalidaciones a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), un aspecto clave para agilizar el acceso de aquellas personas que ya cuentan con certificados de profesionalidad completos a los ciclos formativos correspondientes.

En conclusión, FP Pro valora positivamente que los partidos políticos pongan énfasis en la Formación Profesional y trabajen en líneas de actuación específicas para esta etapa educativa. No obstante, insta a la administración a escuchar a los centros de formación, considerándolos como corresponsables en la formación de los profesionales, junto con las empresas. Enfrentar el desempleo juvenil y otros desafíos, como la sobrecualificación, es apremiante en España. Con una tasa de paro juvenil alarmante y un mercado laboral que demanda profesionales altamente capacitados, la Formación Profesional emerge como la solución para ambos problemas. Es necesario que los partidos políticos comprendan la urgencia de fortalecer y promover la FP, tanto en términos de inversión como de políticas educativas. Solo a través de un enfoque estratégico en la Formación Profesional y la creación de oportunidades reales de empleo para los jóvenes, podremos avanzar hacia una sociedad más próspera y equitativa. Es hora de aprovechar el potencial transformador de la FP y garantizar que ningún joven se quede rezagado en su búsqueda de un futuro laboral prometedor.