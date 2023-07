Can Mauri estrena su nuevo sitio web, consiguiendo una apariencia renovada y un diseño más innovador e interactivo

El reconocido restaurante de cocina mediterránea ha lanzado una nueva página web gracias a las ayudas del Kit Digital, para conseguir una imagen renovada y actualizada. De este modo, presenta sus servicios especializados para la celebración de eventos de una forma más interactiva y accesible Can Mauri se ha convertido en un destino gastronómico obligado para aquellos que buscan una experiencia culinaria de alto nivel. Con su enfoque en la excelencia gastronómica, el restaurante se ha convertido en un lugar donde cada plato es una obra de arte y cada bocado es una explosión de sabores.

Situado en un entorno idílico, Can Mauri se ha convertido en un referente culinario en toda la zona de Sabadell y sus alrededores y esta buena reputación se ha hecho extensiva en toda la provincia de Barcelona. Está especializado en la celebración de bodas, bautizos, comuniones, comidas y cenas de empresa y ofrece menús para grupos. De hecho, es un lugar ideal para realizar todo tipo de celebraciones y eventos, ya que cuenta con amplios salones interiores e increíbles espacios exteriores.

El restaurante ofrece un ambiente acogedor y sofisticado, donde los comensales pueden disfrutar de una atmósfera relajada y elegante y un servicio atento y profesional en todo momento. Can Mauri es una encantadora masía del siglo XVI ubicada en un entorno natural y pintoresco, rodeada de amplios jardines y salones que brindan un ambiente acogedor y elegante para cualquier celebración. Con una rica historia y una arquitectura tradicional, este lugar se ha convertido en el escenario perfecto para eventos especiales y memorables.

La filosofía de Can Mauri se basa en el respeto por los productos locales y de temporada, utilizando ingredientes frescos y de máxima calidad en su cocina para realzar el sabor y aroma de sus propuestas gastronómicas. Can Mauri se enorgullece de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los clientes a través de su cocina, que es el corazón y alma del restaurante, y su atención al cliente. El objetivo del restaurante es ofrecer una experiencia culinaria única que refleje la esencia de la tierra y transmita el amor por la gastronomía a través de cada bocado.

