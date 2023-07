​La sentencia sobre el aborto

El obispo de Canarias, José Mazuelos, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, publicaba, el mes pasado, una extensa carta pastoral titulada “Justicia y Respeto a la Vida”, en la que ofrece una reflexión detallada sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto.



El máximo órgano de garantías judiciales reconoce un supuesto derecho que confiere a la mujer un poder absoluto sobre el concebido en su seno, al que no se le permite nacer. Como consecuencia de este principio, en España se permite abortar libremente dentro de las primeras 14 semanas de embarazo. El obispo de Canarias desmonta, desde la razón y la medicina, la argumentación jurídica de una sentencia que afirma que el concebido, antes de alcanzar los tres meses y medio, es un ser vivo sin un estatus definido, por lo tanto, no se puede considerar ser humano, aunque no se pueda decir que se desarrolle de forma distinta a como lo hacen los seres humanos. Con la sentencia del Constitucional se está creando una nueva categoría de seres humanos carentes de dignidad, con lo que quiebra el principio de que todos somos iguales ante la ley.