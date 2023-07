18 de julio: se cumplen 87 años del alzamiento nacional

Y tengo que escribir porque yo nací el 9 de Septiembre de 1936. La situación actual de España en el sentido moral y religioso, es muchísimo más grave que en aquella fecha. España era católica y hasta los padres se alistaban con sus hijos para luchar contra aquellos asesinos que querían destruir la Iglesia Católica y dominar España.

Pero ahora la situación, es sin comparación más grave. Sin tirar ni un tiro han destruido España y la Iglesia Católica mundanizada y desacralizada no tiene nada que ver con la que había en aquellos días que te asesinaban por el mero hecho de ser católico. Miles y miles de mártires que salvaron a España y a la Iglesia del poder de aquellos asesinos salvajes; hoy tenemos millones de apóstatas, cadáveres vivientes y una Iglesia mundanizada, secularizada y desacralizada. La situación actual es de extrema gravedad en todos los órdenes, por supuesto que hay un resto que ha permanecido fiel, al cual le atacan por todos los frentes, pero no podemos perder la esperanza. Estos apóstatas clericales (cardenales, obispos y sacerdotes) y estos políticos corruptos y vividores, no todos, perderán la guerra porque DIOS no está con ellos.