Repara tu Deuda Abogados cancela 25.000€ en Castellón (C. Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado cayó en una situación de sobreendeudamiento al vivir inicialmente un divorcio y después perder su empleo El Juzgado de Primera Instancia nº8 de Castelló de la Plana (Comunidad Valenciana) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un vecino de la localidad que ha quedado exonerado de una deuda de 25.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "el cliente se casó en 1993. Ambos ingresaban y aportaban dinero al hogar. Como fruto del matrimonio nació una hija. Sin embargo, en 2018, el deudor se divorcia y, en consecuencia, pierde los ingresos correspondientes al trabajo de su pareja. Tiene que empezar a hacer frente a sus gastos mensuales solo, asumiendo el alquiler, los suministros y la manutención de la menor. En 2019, el deudor pierde su empleo tras 15 años en el mismo trabajo, quedándose en paro y viéndose obligado a hacer uso de las tarjetas de crédito y pequeños préstamos para poder asumir sus gastos mensuales. Poco a poco fue solicitando otros créditos para pagar los anteriores hasta que la situación se volvió insostenible. Se vio obligado a dejar de pagar los préstamos para poder hacer frente al pago de sus gastos más esenciales y necesarios".

Como en su caso, muchas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidaddespués de haber hecho todo lo posible para encontrar diferentes soluciones a sus problemas de deudas. Lo hacen al haber sufrido algún tipo de contratiempo económico, ya sea por motivos laborales y/o personales.

Hay que señalar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos procedentes de las diferentes comunidades autónomas han solicitado acogerse con el despacho a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

Los requisitos para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son varios. En líneas generales es suficiente con que el concursado no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe siempre de buena fe y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros.

