Pensando en las elecciones

Ahora estoy por Murcia y Almería, aquí se habla muy mal del presidente del gobierno: Sánchez es un mentiroso. Tiene muchos ministros. Usa mucho el avión. Pacta con los enemigos de España. Hundirá el país. Hay que derogar el sanchismo.



Con algunos personas me cuesta dialogar. Me cuesta dialogar con los que no dudan, con los que no analizan, con los que hablan de oídas.. Con los que inician la conversación descalificando a los tuyos. La peor manera de dialogar.

La dificultad mencionada, me ha llevado a reflexionar sobre estas personas y añado: 1.Confunden las opiniones con las informaciones, y lo criticable con lo ilegal. 2.No tienden a ceder, pues piensan que la firmeza se valora mucho. 3.No tienden a dudar. Ni a preguntar.. Nunca dicen “Yo creo que...”. “Yo lo veo así”. “Corrígeme si me equivoco”. ¿Tú, qué piensas de eso?

Yo diría que estas personas son tóxicas. Los alimentos tóxicos se digieren mal y ocasionan trastornos. Las aportaciones tóxicas de estas personas también se digieren mal. Y también ocasionan trastornos. Porque no puedes decir lo que piensas. Porque nunca refuerzan tus opiniones.