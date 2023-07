Me parece que el PP y CC buscaron la estabilidad y la solvencia en Canarias, sin duda fue una buena noticia que, en pocas horas, y al margen de personalismos estériles, dos fuerzas políticas busquen el acuerdo y lo rubriquen. Es una buena noticia que los equipos que han negociado no se hayan perdido en los matices y hayan buscado una distribución proporcional de las responsabilidades. Los gobiernos de coalición no son cosa sencilla, pero cuando tienen coherencia interna y un programa claro, pueden ser fructíferos.